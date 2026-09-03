Mısır ile Güney Afrika maçının tarihi açıklandı

Mısır Milli Takımı teknik ekibi, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılımı sağlayacak eleme maçlarına hazırlık kapsamında Güney Afrika ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Mısır A Milli Futbol Takımı Menajeri İbrahim Hasan, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılımı sağlayacak eleme maçlarına hazırlık kapsamında, gelecek 4 Ekim akşamı saat dokuzda Güney Afrika Milli Takımı ile hazırlık maçı oynanmasına karar verildiğini doğruladı.

Hasan, resmi bir açıklamada, Kahire Stadı'nın Mısır ve Güney Afrika milli takımları arasındaki hazırlık maçına ev sahipliği yapacağını ekledi.

Mısır Milli Takımı'nın, bu eylül ayındaki kamp döneminde, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılımı sağlayacak elemelerin birinci ve ikinci hafta maçlarında, 25 Eylül'de Kahire Stadı'nda Angola ile, ardından 29 Eylül'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Güney Sudan ile iki maç oynayacağını hatırlatalım.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz











