Mısır fırsatı kaçırdı... Fas, eşsiz başarısını sürdürüyor

Mısır milli takımı, grubunda ikinci sırada yer alarak bu yılki Dünya Kupası’nda ikinci tura yükseldikten sonra, Fas milli takımı Dünya Kupası’nda eşsiz bir Arap başarısını sürdürdü.

Mısır Milli Takımı, bu sabah Cumartesi günü 7. grubun üçüncü turunda İran ile 1-1 berabere kaldığı heyecan verici maçın ardından, tarihinde ilk kez ikinci tura yükselmeyi başardı.

Firavunlar, grup aşamasını 5 puanla ikinci sırada tamamladı; gol farkı nedeniyle lider Belçika'nın arkasında yer aldı. İran milli takımı ise en iyi üçüncü takımlar arasında yer alıp alamayacağını bekliyor (3 puan, gol farkı 0).

Mısır Milli Takımı, Asya'dan gelen rakibini yenmesi halinde grubu lider olarak tamamlayabilirdi, ancak Belçika'nın Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ettiği maçta berabere kalmakla yetindi.

Böylece Fas milli takımı, “Opta” ağının verilerine göre, Dünya Kupası’nda grubunu lider olarak tamamlayan tek Arap takımı olma başarısını sürdürdü.

Bu başarı, 1986 ve 2022 yıllarında iki kez gerçekleşmişti.

Buna karşılık, Atlas Kaplanları bu yılki turnuvada ikinci sıradan ikinci tura yükseldi.

Şu ana kadar Dünya Kupası'nın ikinci turunda Arap dünyasını temsil eden takımlar Fas ve Mısır olurken, Cezayir milli takımı da onlara yetişme şansı var, ancak grubunu lider bitiremeyecek.

Yeşil Takım'ın 10. grupta ulaşabileceği en yüksek sıra, yarın sabah Avusturya'yı yenmesi halinde 6 puanla ikinci sıradır. Arjantin Milli Takımı ise Ürdün ile oynayacağı maç öncesinde, Afrika ve Avrupa temsilcileriyle yaptığı doğrudan karşılaşmalarda üstünlük sağladığı için 6 puanla grupta liderliği garantilemiştir.