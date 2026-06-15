Mısır, Belçika karşısında Cezayir'i anıyor

Mısır milli takımı, ilk yarıda Emam Ashour'un golüyle Belçika karşısında öne geçmeyi başardı ve Firavunlar, Dünya Kupası'nda nadir görülen tarihi bir üstünlük sağladı; ancak Romelu Lukaku, ikinci yarıya girer girmez skoru 1-1'e getirdi.

Belçika, 1986'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki açılış maçında hiç yenilmedi; son 7 açılış maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bununla birlikte, Kırmızı Şeytanlar 1990'dan bu yana sadece ikinci kez (2014'te Cezayir'e karşı 1-0 geride kaldıkları maçtan sonra) devre arasına geride girdi, bu da Stats Foot'un istatistiklerine göre Mısır'ın savunma düzeni karşısında karşılaşmanın ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor.

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Mısır tarafında ise bu, Mısır'ın Dünya Kupası tarihindeki sadece ikinci golü (2018'de Suudi Arabistan'a karşı attığı golün ardından).

Firavunlar, Dünya Kupası'ndaki 8 maçta (bu maçtan önce 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet) hala ilk galibiyetlerini arıyor.

Mısır, 7. grupta Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile rekabet ediyor.

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