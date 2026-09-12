Mısır ekibi Ahly, CAF Konfederasyon Kupası'nda son 32 turundaki rakibini öğrendi. Ugandalı Kitara, Somalili Mogadişu City karşısında gidiş-dönüş maçları toplamında üstünlük sağlayarak ikinci ön eleme turuna yükseldi.

Kitara, bugün cumartesi günü Somali ekibini rövanş maçında da 2-0 mağlup ederek tur atlama biletini kaptı. İlk maçtaki 2-1'lik galibiyetini de teyit eden Ugandalı ekip, eşleşmeyi toplamda 4-1'lik skorla tamamladı.

Kitara'nın ikinci ön eleme turuna yükselmesi, Konfederasyon Kupası'nda yalnızca ikinci kez mücadele eden Ugandalı ekip için bir başarı niteliği taşıyor. Takım, turnuvadaki ilk görünümünü 2024-2025 sezonunda gerçekleştirmişti.

Kitara, Uganda Kupası'nı kazanarak kıtasal müsabakalarda yer alma hakkı elde etmiş ve Afrika serüvenine bir sonraki turda Ahly ile karşılaşarak devam edecek.

Ahly ile Kitara arasındaki gidiş maçının önümüzdeki 16, 17 veya 18 Ekim tarihlerinden birinde oynanması planlanıyor. Rövanş maçına ise Mısır ekibi, aynı ayın 23, 24 veya 25'inden birinde Kahire'de ev sahipliği yapacak.