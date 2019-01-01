Mircea Lucescu: Galatasaray'ın ilk 11'ine bakın, hepsi yabancı

A Mİlli Takım'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Mircea Lucescu, hem ayrılık süreciyle hem de yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'daki 1.5 senelik görevine son verilen Mircea Lucescu, La Gazetta dello Sport'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TFF ile yaptığı ayrılık görüşmesinin detaylarından bahseden tecrübeli teknik adam, "Federasyona 'Ya sözleşmemi 2 yıl daha uzatın ya da yolları ayıralım' dedim. Avrupa Şampiyonası Elemeleri vardı ve yarıda bırakmam adil olmazdı." şeklinde konuştu.

Görev süresi boyunca da sık sık yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Lucescu, düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"30 yaş ortalamasıyla aldığım takımı 23 yaş ortalamasına indirdim. Türkiye'de yeni bir takım inşa ettim. Bunu yabancı sınırı olmayan bir ülkede yaptım. Eğer Türkiye'nin gelişmesi isteniyorsa yerli oyunculara önem verilmeli. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakın, hepsi yabancı."

Genç oyunculardan övgü dolu sözlerle bahseden Lucescu, "Türkiye'nin genç potansiyeli çok iyi. Sassoulo'ya giden Merih var, yanında da Stuttgart'a giden Ozan oynayacak. Orta sahada ise Trabzonspor'da oynayan Yusuf Yazıcı ve Abülkadir var. Bu jenarasyonun geleceği çok parlak ancak sürekli oynamaları gerekiyor" dedi.