Miralem Pjanic, Beşiktaş'a veda etti: "Yollarımız tekrar kesişecek"

Miralem Pjanic, Beşiktaş ile vedalaştı ancak İstanbul ekibi ile yolunun tekrar kesişeceğine inanıyor.

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralık olarak katılan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 26 karşılaşmaya çıktığı siyah-beyazlı formayla toplamda 4 asist yaptı.

Kartal ile Konyaspor maçında son karşılaşmasına çıkacak olan Pjanic kulübe şimdiden veda etti.

Miralem Pjanic ne söyledi?

Kişisel Instagram hesabından veda mesajı yayınlayan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş...Veda vakti geldi, hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Burada harika insanlar, harika bir kulüp tanıdım.

Ama özellikle tanıdığım en harika taraftarı gördüm ve atmosferi yaşadım. Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu. Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum Zor bir sezon oldu, daha fazla kupa kazanmak isterdim.

Hepimiz için çok zor bir sezondu ne yazık ki. Ama en azından kulübümüze bir Süper Kupa kazandırabildik Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım.

Ben, oğlum ve bütün ailem... İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman Kara Kartal"

Miralem Pjanic, Beşiktaş'a veda etti 👋 pic.twitter.com/7qsenml1p5 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 20, 2022

Miralem Pjanic bundan sonra ne yapacak?

Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona eren Pjanic, İspanya'ya geri dönecek ve Barcelona ile iki yıl daha anlaşması var.

32 yaşındaki oyuncuyla kiralık olarak Napoli'nin ilgilendiği söyleniyor ancak Pjanic'in geleceği şu an için belirsizliğini koruyor.

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