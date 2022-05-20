NE OLMUŞTU? | 1986'daki Ankaragücü - Beşiktaş maçında hakemin Beşiktaş'a gol atması

Ankaragücü ile Beşiktaş arasında, 21 Eylül 1986 tarihinde oynanan mücadeleyi izleyenler yıllarca hatırlanacak ve futbolda eşine az rastlanacak türden bir gole tanık oldular.

Bu maç üzerine nice tartışmalar, espriler ve komplo teorileri döndü. Siyah-beyazlılar, futbol tarihinde "ilk" sayabilecekleri bu karşılaşmayı asla unutmadılar.

Peki dönemin tartışmalı Ankaragücü - Beşiktaş maçında neler yaşandı? GOAL Türkiye ile hatırlayalım.

Ne olmuştu?

1986-1987 sezonunun 5. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile Ankara Cebeci İnönü Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, Başkent ekibi karşısında ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Ancak Beşiktaş'ı mağlup eden golü Ankaragücülü bir futbolcu değil, maçın hakemi Ahmet Akçay attı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Milos Milutinovic'in alev gibi takımından gol beklerken Ankaragücü son dakikalarda bulduğu atakla siyah-beyazlıların kalesine indi.

Beşiktaş savunmada, kale çizgisi üzerinde topu uzaklaştırmaya çalışırken aynı noktada bulunan Ankaragücülü futbolcu Kemal Yıldırım, siyah-beyazlıların kalesine bozuk bir şut savurdu.

Bu şut, kale önünde duran maçın hakemi Ahmet Akçay'ın sırtına çarparak ağlara gitti ve Beşiktaş son dakikalarda yediği golle maçtan mağlup ayrıldı.

🗓️ 21 Eylül 1986 - Beşiktaş hakem golüyle mağlup pic.twitter.com/6v0AltkgoK — TRT Spor (@trtspor) September 21, 2019

Maçtan sonra ne oldu?

Ertesi gün birçok gazetede maçın golü Ankaragücülü oyuncu Kemal Yıldırım'a yazıldı.

Ancak tartışmalı karşılaşmadan sonra maçın hakemi Ahmet Akçay gözlemcisinden aldığı düşük puan nedeniyle 3 hafta dinlendirildi.

O sezon Galatasaray, 14 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek Beşiktaş'ın 1 puan önünde şampiyon oldu.

Hakem ne söyledi?

Maçtan sonra konuşan hakem Ahmet Akçay, "Top bana çarpmasa da gol olacaktı" sözleriyle kendini savundu ve şunları söyledi:

"Ben oyun icabı kale sahasının iç tarafında kaldım. Topun ters gelişi, kimden temas ederek geldiğini fark edemedim, kalenin içine girmek üzereydi. Ben eğilebileceğim kadar eğildim. Top hafif sırtıma temas etti fakat yön değiştirdiğini sanmıyorum."

2017'de yaşananlar hakkında yeniden konuşan maçın hakemi Ahmet Akçay, karşılaşmanın ardından Süleyman Seba'nın kendisini aradığını söyledi:

"Hayatımda tanıdığım en özel insanların başında, Süleyman Seba gelir. Maçtan 3 gün sonra beni iş yerimden aradı. '1 hafta gazete okuma, tv seyretme' diye bana önerilerde bulundu. Beşiktaşın aleyhine bir durum vardı ama beni düşünüp önerilerde bulunuyordu. Çok büyük insan, Süleyman Seba. Mekanı cennet olsun..."

"Bırakın ülkeyi, o talihsiz gol dünyada manşet oldu. Hakem seminerlerinde yıllarca gösterildi. Sonraki maçlarda ne zaman ceza sahasında üzerime top gelse, refleks olarak geri çekilmek zorunda hissettim. İnanın bana o gol hayatımda tam 10 seneme mal oldu."

"Zaman zaman insan hayatında, elinde olmadan yaşadığı talihsizlikler vardır. İşte öyle bir andı benimkisi de. İnanın bana o gol sonrasında ağladım."

"Bilinmesini isterim ki ben de bir Beşiktaşlıyım. İstemeden gerçekleşen bu vahim olay sebebi ile siyah-beyazlı camia ile bir gönül bağım oluştu."

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