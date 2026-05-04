Ethan Butera’nın Ajax’taki serüveni sona erdi. Yirmi yaşındaki savunma oyuncusu, A takımda hiç forma giyemeden üç sezonun ardından Amsterdam’dan ayrılıyor. Böylelikle, özellikle sakatlıklarla dolu bir döneme son veriliyor.

Butera, Instagram üzerinden veda mesajını paylaşarak hareketli bir dönemi geriye dönüp değerlendirdi. “Üç yıl… inişler ve çıkışlarla, sıkı çalışmayla, şüphelerle ve mücadelelerle dolu üç yıl. Hiçbir zaman kolay olmadı, özellikle de beni defalarca durdurmaya çalışan sakatlıklar yüzünden.”

Ajax, 2023 yazında Butera'yı RSC Anderlecht'ten 1,5 milyon euroya transfer etmişti. Böylece o dönemde Johan Cruijff ArenA'ya geçiş yapan birçok Belçikalı yeteneğin izinden gitmişti. Bu nedenle, gelişinde beklentiler oldukça yüksekti.

Mika Godts, Rayane Bounida ve Jorthy Mokio gibi oyuncular A takıma yükselirken, Butera genç takımda kaldı. Sakatlıklar planları bozdu ve gelişiminin yavaşlamasına neden oldu. Jong Ajax'ta ilk dakikalarını ancak 2024/25 sezonunda oynadı.

Butera, Jong Ajax formasıyla toplam 28 maça çıktı ve bu maçlarda bir asist yaptı. Ajax U19 takımında altı maçta forma giydi, ancak Ajax 1'de resmi bir maça çıkamadı.

Buna rağmen, savunma oyuncusu Amsterdam'da geçirdiği zamanları gururla hatırlıyor. "Ama her düştüğümde tekrar ayağa kalktım. Tanrı'ya şükür, devam etmek ve asla pes etmemek için güç buldum," diye devam etti Butera. Böylece, son yıllarda verdiği mücadeleyi özetliyor.