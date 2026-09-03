Milyar barajını aştı: Barcelona rekor gelire ulaştı

Barcelona kulübü yönetim kurulu, 19 Eylül günü, son derece önemli bir konunun oylanacağı olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının tarihini belirledi. Söz konusu konu, yeni Spotify Camp Nou stadına ilişkin "Espai Barça" projesinin finansmanı.

O gün, kulüp üyeleri arasından delegeler oy kullanmak için bir araya gelecek; özellikle de Espai Barça ile yeni Spotify Camp Nou projesinin finansmanına ayrılan kredinin artırılmasına yeşil ışık yakmak için.

Sport gazetesi, olağan genel kurulda, her zaman olduğu gibi, önceki mali yılın mali kapanış hesaplarının onaylanacağını, ayrıca yine bir rekor kırması beklenen 2026-2027 sezonu bütçesinin kabul edileceğini aktardı.

Barcelona, genel kurulun resmi tarihini açıklamanın yanı sıra, "üst üste üçüncü sezon mali yılı olumlu olağan sonuçlarla" kapattığını da duyurdu.

Gerçekten de bu sezon, kulübün ilk kez bir milyar euro barajını aşmasının ardından gelirlerde yeni bir rekorun kırılmasıyla öne çıkıyor.

Bu rakamlara ulaşılmasına katkıda bulunan başlıca etkenlerden biri, Spotify Camp Nou'nun kullanımı ve işletilmesi oldu.

Barcelona, Spotify Camp Nou'ya dönüşüyle birlikte kârını artırdı; ancak buna rağmen, gerekli tüm değişiklikleri ve çalışmaları tamamlamak için kredi artışına ihtiyaç duyuyor.

Delegeler görüşlerini sunacak ve gündeme getirilen maddeleri oylayacak. Ayrıca, seçimlere aday olmak için Joan Laporta ile birlikte görevlerinden istifa etmeyen yönetim kurulu üyelerinin atanmasının onaylanması gerekiyor. Bu üyeler; Rafael Yuste, Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé ve Sisco Pujol.

Her zaman olduğu gibi, genel kurul sırasında çeşitli konuların tartışılması için soru-cevap bölümü açılacak; ancak ekonomik boyut toplantıda büyük önem taşıyacak.

Sportif açıdan ise, kulübün tamamen rekabetçi bir kadro oluşturmasına imkân tanıyan son derece dikkat çekici bir yaz transfer döneminin kapanmasının ardından gerekli açıklamalar da yapılacak.

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