Championship - Hafta 8 19 Eyl 2026 - 07:30 The Den

Millwall ile West Ham United, 19 Eyl 2026'da TSİ 06.30'da ve GMT ile 10.30'da başlayacak.

Millwall - West Ham United: Championship ön izlemesi

Londra'nın ezeli rakipleri Millwall ile West Ham, bu cumartesi karşı karşıya geliyor; konuk ekip harika bir form grafiği yakalamış durumda ve ilk denemesinde doğrudan Premier League'e geri dönmeyi hedefliyor. Bu iki takım ve iki taraftar grubu arasında sevgiye yer yok.

Londra'da büyük savaş

Millwall ve West Ham taraftarları birbirlerine tahammül edemiyor, ancak cumartesi günü bu düşünceye katlanmak zorunda kalacaklar. Bu iki ekip en son 2012'de karşı karşıya geldi ve o maçta West Ham, Carlton Cole ile Winston Reid'in golleriyle 2-1 kazandı. Mevcut Ipswich Town menajeri Gary O'Neil o gün West Ham adına oyuna sonradan girerken, Harry Kane de Millwall formasıyla yedekten gelmişti. O günden bu yana köprülerin altından çok sular aktığı açık. Cumartesi gününün ev sahibi ekibi sezona üç galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgiyle başladı ve zirvenin yalnızca dört puan gerisinde. Ancak tüm kulvarlardaki son üç maçında galibiyet alamadı ve son altı karşılaşmasının dördünü kaybetti.

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West Ham için umutlar diri

Jarrod Bowen, sezonun şu ana kadarki bölümünde West Ham adına parladı ve yarattığı sekiz pozisyonla ligin zirvesinde yer alıyor. Gelecek sezon yeniden üst lige dönmek istiyorsa West Ham'ın kaptanının en iyi performansını sergilemesine ihtiyacı olacak ve şu ana kadar lider ekip adına tam olarak bunu yapıyor. West Ham, yedi maç sonunda 14 puana sahip ve Swansea, Middlesbrough ve West Brom ile birlikte puan tablosunun zirvesini paylaşıyor. Bowen bu sezon şimdiden dört gol ve üç asist üretti; bu da onu Southampton ikilisi Cyle Larin ve Finn Azaz ile birlikte Championship'in en üretken oyuncusu yapıyor. Kyle Walker-Peters'ın, Wrexham karşısında 6-0 kazanılan maçta sakatlanan Joel Veltman'ın yerine geçtikten sonra sağ bekte oynamayı sürdürmesi bekleniyor; o karşılaşmada oyuna sonradan girip iki asist yapmıştı.

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Muhtemel ilk 11'ler

Millwall (4231): Crocombe; Osei-Tutu, Taylor, Cooper, Sturge; Metcalfe, Mazou-Sacko; Sykes, Dykes, Neghli; Arconte.

West Ham (433): Herrick; Walker-Peters, Mavropanos, Morato, Kilman; Bowen, Mukasa, Engels, Solomon; Piroe, Castellanos.

Takım haberleri ve kadrolar

Millwall'ın teknik direktörlüğünü Alex Neil yapıyor, ancak bu maç öncesinde ev sahibi ekip için doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Güncellemeler, başlama saatine daha yakın bir zamanda eklenecek.

West Ham'ın başında Nuno Espirito Santo bulunuyor ve şu anda deplasman ekibi için doğrulanmış bir takım haberi verilmiş değil. Maç öncesi süreçte kadroya dair daha fazla güncelleme bekleniyor.

Form durumu

Millwall, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, hiç beraberlik ve dört yenilgi aldı. En son sonucunu Championship'te Blackburn Rovers karşısında sahasında 3-1'lik yenilgiyle alan ekip, bu süreçte daha önce Southampton'a da 5-1 mağlup oldu. Millwall'ın tek parlak sonucu ise Bolton Wanderers karşısındaki 4-0'lık galibiyetti. Bu beş maçta sekiz gol atıp 14 gol yediler ve üst üste gelen dört yenilgi, endişe verici bir form dönemine işaret ediyor.

West Ham, son beş maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Son karşılaşmasında Wrexham'ı 6-0 mağlup eden ekip, bu süreçte deplasmanda Bolton Wanderers'ı 2-3 ve Derby County'yi 3-0 yendi. West Ham, puan kaybettiği tek maçta Watford ile 1-1 berabere kaldı. West Ham bu beş karşılaşmada 16 gol atıp dört gol yedi ve son dört maçını da kazandı.

İkili rekabetteki sonuçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Championship'te Şubat 2012'de oynandı ve West Ham sahasında 2-1 kazandı. Kayıtlardaki önceki beş maçın genelinde West Ham iki, Millwall bir galibiyet aldı, iki karşılaşma ise berabere bitti. Bu veri setinde The Den'deki son mücadele, Eylül 2011'de 0-0 sona erdi.

Puan durumu

Championship puan tablosunda bu maç öncesi West Ham United ilk sırada yer alırken, Millwall 13. basamakta bulunuyor.