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Millwall - West Ham United Championship ön izlemesi: Londra'da dostluk yok

Championship
Millwall
West Ham United

İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği Championship'teki Millwall - West Ham maçının kapsamlı ön izlemesi. Taktikler, takım haberleri, form durumu ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Championship - Hafta 8
The Den

Millwall ile West Ham United, 19 Eyl 2026'da TSİ 06.30'da ve GMT ile 10.30'da başlayacak.

Millwall - West Ham United: Championship ön izlemesi

Londra'nın ezeli rakipleri Millwall ile West Ham, bu cumartesi karşı karşıya geliyor; konuk ekip harika bir form grafiği yakalamış durumda ve ilk denemesinde doğrudan Premier League'e geri dönmeyi hedefliyor. Bu iki takım ve iki taraftar grubu arasında sevgiye yer yok.

Londra'da büyük savaş

Millwall ve West Ham taraftarları birbirlerine tahammül edemiyor, ancak cumartesi günü bu düşünceye katlanmak zorunda kalacaklar. Bu iki ekip en son 2012'de karşı karşıya geldi ve o maçta West Ham, Carlton Cole ile Winston Reid'in golleriyle 2-1 kazandı. Mevcut Ipswich Town menajeri Gary O'Neil o gün West Ham adına oyuna sonradan girerken, Harry Kane de Millwall formasıyla yedekten gelmişti. O günden bu yana köprülerin altından çok sular aktığı açık. Cumartesi gününün ev sahibi ekibi sezona üç galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgiyle başladı ve zirvenin yalnızca dört puan gerisinde. Ancak tüm kulvarlardaki son üç maçında galibiyet alamadı ve son altı karşılaşmasının dördünü kaybetti.

Bristol City v Millwall - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

West Ham için umutlar diri

Jarrod Bowen, sezonun şu ana kadarki bölümünde West Ham adına parladı ve yarattığı sekiz pozisyonla ligin zirvesinde yer alıyor. Gelecek sezon yeniden üst lige dönmek istiyorsa West Ham'ın kaptanının en iyi performansını sergilemesine ihtiyacı olacak ve şu ana kadar lider ekip adına tam olarak bunu yapıyor. West Ham, yedi maç sonunda 14 puana sahip ve Swansea, Middlesbrough ve West Brom ile birlikte puan tablosunun zirvesini paylaşıyor. Bowen bu sezon şimdiden dört gol ve üç asist üretti; bu da onu Southampton ikilisi Cyle Larin ve Finn Azaz ile birlikte Championship'in en üretken oyuncusu yapıyor. Kyle Walker-Peters'ın, Wrexham karşısında 6-0 kazanılan maçta sakatlanan Joel Veltman'ın yerine geçtikten sonra sağ bekte oynamayı sürdürmesi bekleniyor; o karşılaşmada oyuna sonradan girip iki asist yapmıştı.

West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Muhtemel ilk 11'ler

Millwall (4231): Crocombe; Osei-Tutu, Taylor, Cooper, Sturge; Metcalfe, Mazou-Sacko; Sykes, Dykes, Neghli; Arconte.

West Ham (433): Herrick; Walker-Peters, Mavropanos, Morato, Kilman; Bowen, Mukasa, Engels, Solomon; Piroe, Castellanos.

Takım haberleri ve kadrolar

Millwall vs West Ham United Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • A. Neil

Millwall'ın teknik direktörlüğünü Alex Neil yapıyor, ancak bu maç öncesinde ev sahibi ekip için doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Güncellemeler, başlama saatine daha yakın bir zamanda eklenecek.

West Ham'ın başında Nuno Espirito Santo bulunuyor ve şu anda deplasman ekibi için doğrulanmış bir takım haberi verilmiş değil. Maç öncesi süreçte kadroya dair daha fazla güncelleme bekleniyor.

Form durumu

MIL

MIL - Form

WRE
K0-3
BOL
K4-0
NEW
K0-1
BLB
K3-1
MID
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
WHU

WHU - Form

WOL
K4-2
DER
K3-0
BOL
K2-3
WRE
K6-0
FUL
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Millwall, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, hiç beraberlik ve dört yenilgi aldı. En son sonucunu Championship'te Blackburn Rovers karşısında sahasında 3-1'lik yenilgiyle alan ekip, bu süreçte daha önce Southampton'a da 5-1 mağlup oldu. Millwall'ın tek parlak sonucu ise Bolton Wanderers karşısındaki 4-0'lık galibiyetti. Bu beş maçta sekiz gol atıp 14 gol yediler ve üst üste gelen dört yenilgi, endişe verici bir form dönemine işaret ediyor.

West Ham, son beş maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Son karşılaşmasında Wrexham'ı 6-0 mağlup eden ekip, bu süreçte deplasmanda Bolton Wanderers'ı 2-3 ve Derby County'yi 3-0 yendi. West Ham, puan kaybettiği tek maçta Watford ile 1-1 berabere kaldı. West Ham bu beş karşılaşmada 16 gol atıp dört gol yedi ve son dört maçını da kazandı.

İkili rekabetteki sonuçlar

Kafa Kafaya

MillwallÇizimWest Ham United
1
2
2
Championship
West Ham United badge
West Ham United
WHU
2
Millwall badge
Millwall
MIL
1
MS
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
0
West Ham United badge
West Ham United
WHU
0
MS
Lig Kupası
West Ham United badge
West Ham United
WHU
3
Millwall badge
Millwall
MIL
1
MS
Championship
West Ham United badge
West Ham United
WHU
1
Millwall badge
Millwall
MIL
1
MS
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
1
West Ham United badge
West Ham United
WHU
0
MS
3Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Championship'te Şubat 2012'de oynandı ve West Ham sahasında 2-1 kazandı. Kayıtlardaki önceki beş maçın genelinde West Ham iki, Millwall bir galibiyet aldı, iki karşılaşma ise berabere bitti. Bu veri setinde The Den'deki son mücadele, Eylül 2011'de 0-0 sona erdi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
West Ham UnitedWest Ham UnitedWHU
7421209+1114
K
K
K
K
B
2
Swansea CitySwansea CitySWA
7421115+614
K
K
B
K
K
3
MiddlesbroughMiddlesbroughMID
74211410+414
B
K
K
B
K
4
West BromwichWest BromwichWBA
7421107+314
B
K
K
B
K
5
QPRQPRQPR
733185+312
B
B
K
K
K
6
Charlton AthleticCharlton AthleticCHA
733167-112
B
B
K
B
K
7
Wolverhampton WanderersWolverhampton WanderersWOL
63211410+411
K
B
K
K
K
8
Lincoln CityLincoln CityLIN
732266011
K
K
B
B
K
9
SouthamptonSouthamptonSOU
7421188+1010
K
K
B
B
K
10
Birmingham CityBirmingham CityBIR
7241109+110
K
K
B
B
K
11
MillwallMillwallMIL
73131313010
B
K
K
K
K
12
Stoke CityStoke CitySTK
73131111010
K
B
K
K
K
13
Bristol CityBristol CityBRC
73131012-210
K
K
K
K
K
14
Norwich CityNorwich CityNOR
7304131309
K
K
K
K
K
15
Sheffield UnitedSheffield UnitedSHU
723289-19
K
K
K
K
B
16
Blackburn RoversBlackburn RoversBLB
7223101008
K
K
K
B
K
17
WatfordWatfordWAT
722379-28
K
K
K
K
B
18
PortsmouthPortsmouthPOR
621378-17
B
K
K
K
K
19
WrexhamWrexhamWRE
7142711-47
K
B
B
K
K
20
Bolton WanderersBolton WanderersBOL
7214712-57
K
K
K
K
K
21
Cardiff CityCardiff CityCAC
7043711-44
K
B
K
K
B
22
Derby CountyDerby CountyDER
7115613-74
K
K
K
K
K
23
Preston North EndPreston North EndPNE
7106613-73
K
K
K
K
K
24
BurnleyBurnleyBUR
7034816-83
K
B
K
B
K
Yükselme
Yükselme Play-off
Küme Düşme

Championship puan tablosunda bu maç öncesi West Ham United ilk sırada yer alırken, Millwall 13. basamakta bulunuyor.

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