Milli takımda 5 futbolcunun piyasa değeri zirve yaptı: 155 milyon euro

Türkiye, EURO 2024'e çeyrek finalde veda ederken milli takımdaki bazı oyuncular performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Türkiye, EURO 2024'e veda etti

Ancak başarılı performanslar öne çıktı

5 futbolcunun toplam değeri 155 milyon euro'yu buldu

NE OLDU? Türkiye, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ancak milli takımdaki beş futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nda kariyer zirvesini yaşadı. Piyasa değeri zirve yapan beş futbolcunun toplam değeri 155 milyon euro'yu buldu.

BÜYÜK RESİM: Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Mert Müldür ve Merih Demiral'a biçilen piyasa değerleri yükseldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, A Milli Takım'da 1 gol-2 asistle EURO 2024'ün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Güler'in piyasa değerinin 55 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor. 19 yaşındaki genç futbolcu, EURO 2024'te 3 gole direkt katkı verirken yüzde 88 pas isabetiyle oynadı.

Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı sezonu EURO 2024'teki performansıyla taçlandıran Ferdi Kadıoğlu, kendisini turnuvada izleyen Avrupa'nın dev kulüplerini büyüledi. Borussia Dortmund ve Arsenal'in yakından ilgilendiği milli futbolcunun 40 milyon eurodan az bir bedelle transferinin mümkün gözükmediği konuşuluyor. 52 kilometrelik toplam koşu mesafesiyle turnuvaya damga vuran Ferdi Kadıoğlu, gol ya da asist katkısı üretemezken yüzde 88'lik pas isabetiyle oynadı.

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Hollanda maçında dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Virgil van Dijk'a zor anlar yaşatan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz da değerini yükselten isimlerden oldu. Manchester United ve Brighton'ın radarında olduğu belirtilen Barış Alper Yılmaz'ın ise 25 milyon euronun altında bir bedelle transfer olması beklenmiyor. Turnuvada yüzde 80'lik pas isabetiyle oynayan Barış Alper Yılmaz, koşu mesafesiyle öne çıkan isimlerden biri oldu. Milli futbolcu, toplam 51.6 kilometrelik koşu mesafesine ulaştı.

EURO 2024'te Gürcistan'a attığı gol ilk haftanın en güzel golü seçilen Mert Müldür de dikkat çeken isimlerden biri oldu. Savunmadaki performansı ve hücum aksiyonlarında takıma desteğiyle fark yaratan milli futbolcunun da değerini 15 milyon euroya çıkarttığı ifade edildi. Mert Müldür, EURO 2024'te 1 gol atarken 15 kez de top çalma başarısı gösterdi. 10 kez ikili mücadele kazanan Mert Müldür'ün pas isabet oranı da yüzde 78 oldu.

Merih Demiral ise A Milli Takım için bu turnuvada ikon isimlerden biri oldu. Suudi Arabistan'da top koşturan ve bugüne kadar 70 milyon euro ile bonservisine en fazla ödenen Türk futbolcusu olan Merih Demiral'a yeniden Avrupa kapıları açılabilir. Piyasa değerini 20 milyon euroya çektiği belirtilen Merih Demiral, EURO 2024'te 2 kez gol katkısı verdi. 16 kez top kapan milli stoper pas isabet oranında ise yüzde 70'lik başarı gösterdi.