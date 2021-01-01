Millî aradan sakat dönen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın kaç maçını kaçıracak?

Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu, Kamerun'un Ruanda ile yaptığı maçta sakatlandı.

Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Vincent Aboubakar'dan siyah-beyazlı taraftarlara kötü haber geldi.

Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada Aboubakar'ın ön adalesinde gerilme ve ödem saptandığı duyurdu.

Açıklamada ne söylendi?

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart'ta Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan değerlendirmesi neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup, tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Aboubakar hangi maçları kaçıracak?

Aboubakar'ın ortalama 15 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş bu dönemde hafta içi maçı da oynayacağı için sıkışık bir fikstüre girecek.

Siyah-beyazlılar, Pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ardından Çarşamba günü üst sıraları zorlayan ve sezonun ilk yarısında yenildiği Alanyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, 10 günlük süreçteki üçüncü maçını ise 11 Nisan günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacak.

Aboubakar bu sezon ne yaptı?

Sezon başında Porto'dan yeniden Beşiktaş'a dönen Aboubakar, beklentilerin üzerine çıkarak müthiş bir form grafiği yakaladı.

Geçen sezon Porto'da sakatlığı nedeniyle fazla şans bulamayan Kamerunlu oyuncu, bu sezon 28 resmi maçta 16 gol kaydetti.

Golcü oyuncu, gol krallığı yarışında da Hatayaspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza'yı takip ediyor.