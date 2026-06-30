Milano, Ramos PSG'ye veda ediyor: "Kalbimin bir parçasını burada bırakıyorum"

Milan’ın yeni forveti Goncalo Ramos, Instagram’da paylaştığı bir gönderiyle PSG’ye veda etti. İşte sözleri:

“Bugün, kariyerimin en önemli bölümlerinden biri sona eriyor. PSG forması giymek, kalbimde sonsuza dek taşıyacağım bir ayrıcalık ve onurdu.

Birlikte unutulmaz bir hikaye yazdık. İki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve birçok başka kupa kazandık; bu maceraya katılan herkesin hafızasında sonsuza dek yer edecek anlar yaşadık.

Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp yönetimine ve özellikle de taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana inandığınız, zor anlarda bize destek olduğunuz ve her zaferi bizimle birlikte kutladığınız için teşekkür ederim. Desteğiniz, elde ettiğimiz her başarının temelini oluşturdu.

Bugün ayrılıyorum, ancak kalbimin bir parçasını bu kulüpte bırakıyorum. PSG benim için her zaman bir yuva olacak ve tarihinin bir sayfasını yazmaya katkıda bulunmuş olmanın gururunu sonsuza dek saklayacağım.

Her şey için teşekkürler.

Paris, kalbimde ve ailemin kalbinde sonsuza kadar özel bir yer tutacak.”











