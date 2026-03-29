Milano, Kostic transferinin tüm rakamları

Gazeteci ve transfer uzmanı Matteo Moretto, Milan'ın yeni transferi Andrej Kostic hakkında şu açıklamalarda bulundu.





"Özellikle gelecek açısından ilginç bir transfer. Müzakereler Aralık 2025'te başladı; Milan, Partizan Belgrad'a ilk tekliflerini göndermişti ve Rossoneri, 5 milyon artı bonusdan fazla harcamak istemiyordu. Sonunda transfer hemen sonuçlanmadı, ancak geçtiğimiz ocak transfer döneminin son gününde iki kulüp arasında olumlu bir gelişme yaşandı ve Milan, oyuncuyu yeniden gündeme getirip transferi tamamlamaya kararlıydı. Şubat ayından itibaren son hamle yapıldı ve transfer tamamlandı. Kostic şimdiden Milano'da ve sağlık kontrolünden geçti."





"Transferin rakamları şöyle: Partizan'a 3,5 milyon euro sabit ücret artı bonuslar, ayrıca gelecekteki bir satıştan elde edilecek gelirin belirli bir yüzdesi. Oyuncu 2007 doğumlu, genç ama çok da genç değil çünkü birinci takımda zaten forma giymiş ve iyi istatistikler yakalamış, Conference ve Avrupa Ligi'nde de oynamış. Bu tür sahnelere alışkın bir forvet. Ancak Milan'ın planı, onu birinci takım ile Milan Futuro arasında gidip gelmesini sağlamak."



