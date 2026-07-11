Milano’da Guela Doué’ye yeniden ilgi: Belghali alternatif olarak gündemde

Milan kanatlarda da hamleler yapıyor. Yeni teknik direktör Ruben Amorim, Alexis Saelemaekers’i sol kanatta oynatmayı planlıyor; bu nedenle sağ kanatta bir as oyuncuya ihtiyaç var: işte bu nedenle, bir yıl önce de “Şeytanlar” tarafından uzun süre takip edilen, Strasbourg ve Fildişi Sahili milli takımında forma giyen kanat oyuncusu Guela Doué’nin adı yeniden gündeme geldi.





GÖRÜŞMELER BAŞLADI - Milanello'ya transfer olmaya büyük bir hevesle yaklaşan oyuncunun menajerleriyle temaslar çoktan başladı: Oyuncu için sezon başına 2,5 milyon artı primlerden oluşan beş yıllık bir sözleşme hazır.





BELGHALI ALTERNATİFİ - Oldukça pahalı bir kulüp olan Strasbourg ile anlaşmaya varmak kolay olmayacak; bu nedenle Milan, Hellas Verona’dan Rafik Belghali’yi içeren alternatif bir seçeneği de değerlendiriyor. Rossoneri, Dünya Kupası’nda dikkat çeken ve değeri 15 milyon euro olarak belirlenen Cezayirli bek hakkında bilgi aldı. Fiorentina da bu oyuncuyla ilgileniyor.