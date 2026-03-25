Milano, André hakkındaki gerçek

Milan ve André: Hiç başlamayacak bir birliktelik.

Rossoneri, İtalyan bir aracı görevlendirerek Corinthians ile transferin her ayrıntısını kararlaştırdığında her şey tamam gibi görünüyordu: 15 milyon euro artı 2 milyon euro bonus ve gelecekteki satıştan %20 pay karşılığında, oyuncu Milan ile 5 yıllık sözleşme imzalamak için kendisi ve onu temsil eden menajerlik ajansının elindeki %30 hisse hakkından vazgeçmeye hazırdı.

Ancak teknik direktör Dorival Junior'un itirazları, taraftarların protestoları ve transferi onaylamak için belgelere imza atmamaya karar veren başkan Stabile'nin geri adım atması, operasyonu yavaşlattı ve Milan bir dönüm noktasında kaldı: ya transferi yeniden canlandıracaktı ya da Corinthians ile imzalanmış olan ön anlaşmanın gücüyle FIFA'ya başvuracaktı.

Peki şu anda durum nedir?

Matteo Moretto'nun Fabrizio Romano'nun İtalyanca YouTube kanalında yayınlanan bir videoda aktardığına göre, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu için yürütülen görüşmeler pratikte bir çıkmaza girmiş durumda ve anlaşma sağlanamayacak gibi görünüyor.Benfica'nın da devreye girmesiyle, ama özellikle de transferin gerçekleştirilebilirliğini araştırmak için harekete geçen Atletico Madrid'in varlığıyla, André'yi Rossoneri formasıyla görme ihtimali artık çok düşük.