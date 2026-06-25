Milano, Amorim-Leao arasındaki telefon görüşmesi

Rafael Leao’nunMilan’daki geleceği hâlâ belirsiz. Portekizli oyuncu ayrılmak istediğini açıklamıştı, ancak vatandaşı Ruben Amorim’in teknik direktörlük koltuğuna gelmesi durumu tamamen değiştirebilir. Rossoneri’nin yeni teknik direktörü, 1999 doğumlu oyuncuyla kısa ve nezaketen bir telefon görüşmesi yaptı; ancak ikili, planlar hakkında konuşmadı ve konuyu Dünya Kupası’nın sonuna erteledi.





LEAO’NUN SÖZLERİ - Portekizli oyuncunun Dünya Kupası öncesinde yaptığı açıklamalar şöyle: “Milan’da oynamış olmaktan gurur duyuyorum ama artık yeni bir sayfa açmak istiyorum, başka bir ligde oynamayı planlıyorum. Milan için elimden gelenin en iyisini yaptım, kulüp bana her şeyi verdi ama artık yeni bir takım, yeni bir lig ve yeni bir mücadeleye hazır hissediyorum. Milan’da geçirdiğim dönem harikaydı ama artık bitti.”



