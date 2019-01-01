Milan'ın yeni teknik direktörü Stefano Pioli

Marco Giampolo'nun görevine son veren Milan, takımı Stefano Poli'ye emanet etti.

, teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'yi getirdiğini duyurdu.

Bu sezon 'da çıktığı yedi maçta üç galibiyet, dört mağlubiyet alan Marco Giampolo'yu kovan İtalyan devi, vakit kaybetmeden Pioli ile anlaşma sağladı.

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Son olarak 'da görev yapan 53 yaşındaki teknik adamın özgeçmişinde Verona, Palermo, , ve deneyimleri de bulunuyor.

Tecrübeli teknik direktörün sözleşmesi iki yıl sürecek.

Corriere Della Sera'ya göre Milan sene sonunda Şampiyonlar Ligi'ne ya da 'ne kalamazsa tarafların sözleşme fesih hakları bulunuyor.