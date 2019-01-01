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Milan'ın yeni teknik direktörü Stefano Pioli

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Marco Giampolo'nun görevine son veren Milan, takımı Stefano Poli'ye emanet etti.

Milan, teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'yi getirdiğini duyurdu.

Bu sezon Serie A'da çıktığı yedi maçta üç galibiyet, dört mağlubiyet alan Marco Giampolo'yu kovan İtalyan devi, vakit kaybetmeden Pioli ile anlaşma sağladı.

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Son olarak Fiorentina'da görev yapan 53 yaşındaki teknik adamın özgeçmişinde Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio ve Inter deneyimleri de bulunuyor.

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Tecrübeli teknik direktörün sözleşmesi iki yıl sürecek.

Corriere Della Sera'ya göre Milan sene sonunda Şampiyonlar Ligi'ne ya da Avrupa Ligi'ne kalamazsa tarafların sözleşme fesih hakları bulunuyor.

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