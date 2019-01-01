Milan'ın yeni teknik direktörü Marco Giampaolo oldu

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, teknik direktörlük koltuğuna Marco Giampaolo'nun getirildiğini duyurdu.

, resmi sitesinden Marco Giampaolo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Milan Teknik Direktörlük görevine Marco Giampaolo getirilmiştir. Sözleşme opsiyonlu olarak 2022 yılına kadar geçerlidir."

51 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz üç sezon boyunca 'da teknik direktörlük görevinde bulundu.