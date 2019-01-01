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Milan'ın yeni teknik direktörü Marco Giampaolo oldu

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Getty
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, teknik direktörlük koltuğuna Marco Giampaolo'nun getirildiğini duyurdu.

Milan, resmi sitesinden Marco Giampaolo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Milan Teknik Direktörlük görevine Marco Giampaolo getirilmiştir. Sözleşme opsiyonlu olarak 2022 yılına kadar geçerlidir."

51 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz üç sezon boyunca Sampdoria'da teknik direktörlük görevinde bulundu.

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