Milan'ın yeni teknik direktörü Marco Giampaolo oldu
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Getty
Milan, resmi sitesinden Marco Giampaolo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Milan Teknik Direktörlük görevine Marco Giampaolo getirilmiştir. Sözleşme opsiyonlu olarak 2022 yılına kadar geçerlidir."
51 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz üç sezon boyunca Sampdoria'da teknik direktörlük görevinde bulundu.