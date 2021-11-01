Milan, Zlatan Ibrahimovic'in son kulübü olmayabilir

Zlatan Ibrahimovic, Milan'dan ayrılmasının ardından başka bir takımın formasını giyebileceği iddialarını alevlendirdi.

Ekim ayının başında 40 yaşına giren İsveçli yıldız, Serie A'da yaşına meydan okumaya devam etti ve Nisan ayında Milan ile sözleşmesini yeniledi.

İlerleyen yaşı göz önüne alındığında Zlatan'ın kariyerini İtalyan ekibinde noktalayacağı varsayılıyordu ancak deneyimli futbolcunun buna niyeti yok gibi duruyor.

Zlatan Ibrahimovic ne söyledi?

Telefoot'a geleceği hakkında konuşan Ibrahimovic şu ifadeleri kullandı:

"Uzun ömrümün sırrı aklım, çünkü 40'ın sadece bir sayı olduğunu ve sevdiğim şeyi yapmaya devam edebileceğimi kanıtlamaya çalışıyorum."

“Her gün gelişmeye devam etmek istiyorum. Açıkçası eskisi gibi oynayamam ama şu an daha akıllıyım ve daha tecrübeliyim. Performansıma şaşırmıyorum, en iyisi benim."

"Kanıtlayacak bir şeyim yok ama emekli olup devam edebileceğimi düşünerek pişman olmak istemiyorum. Kovulana kadar durmak istemiyorum ama iyi ve gerçek bir bitiriş yapmak istiyorum."

Ibrahimovic bir kupa daha istiyor

Zlatan Ibrahimovic kariyeri boyunca Barcelona ve Manchester United ile uluslararası başarıları da dahil olmak üzere beş farklı ülkede kupalar kazandı.

Ancak yine de Milan ile yeniden şampiyonluk yaşayabileceğini düşünüyor: "İhtimale inanmamlıyız."

"Ne kadar çok inanırsan, o kadar mümkün olur. İnanç ve çalışma olmadan hedeflerinize ulaşamazsınız.”

Büyük resim

Ibrahimovic ligde ve Avrupa'da galibiyeti ararken bu dönem Milan'ın şansını daha da artırmaya çalışacak.

Milan bu hafta sonu Serie A'da Jose Mourinho'nun Roma'sı ile karşı karşıya gelirken Zlatan Ibrahimovic de frikikten golünü kaydetti. İsveçli yıldız ligdeki 400. golünü attı.

Milan, 7 Kasım'da Serie A'da Inter'i konuk edecek.

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