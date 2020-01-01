Milan

Milan, yıldız adayı Pierre Kalulu ile anlaşmaya vardı

Yorum()
pierre Kalulu
Serie A ekibi Milan, Lyon'un 20 yaşındaki yıldız adayı Pierre Kalulu ile her konuda anlaşmaya vardı.

L'Equipe'in haberine göre Milan, Fransız sağ bek Pierre Kalulu ile önümüzdeki günlerde İtalya'da profesyonel sözleşme imzalayacak.

Haberde Milan'ın sportif direktörü Paolo Maldini'nin futbolcuyla bizzat görüşüp ikna ettiği ifade edildi. 

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Kalulu'nun Milan için Lyon, Sevilla ve Bayern Münih'in sözleşme tekliflerini reddettiği kaydedildi. 

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    İtalyan ekibi bu transfer için Lyon'a bonservis bedeli ödemeyecek.

    Kapat