Milan, transfer piyasasını altüst edebilecek Jorge Mendes ile kurulan işbirliği:

Milan’daki devrim Gerry Cardinale’den geçiyor: Futbol bölümüne yeni bir başkan atamamayı tercih eden RedBird’ün bir numarası, transfer piyasasındaki kararların nihai sorumluluğunu üstlendi; bu, satın alınacak oyuncuların değerlendirilmesi de dahil.





Bu senaryoda Jorge Mendes’in rolü giderek daha da önemli hale gelebilir. Corriere dello Sport’a göre, son sezonlarda kulüple birçok transferde başrolü üstlenen Portekizli süpermenajer, giderek daha rekabetçi hale gelen transfer piyasasında ayrıcalıklı bir muhatap konumundadır. Ruben Amorim’in menajeri olmasa da Mendes, Portekizli teknik direktörle aynı futbol ortamını paylaşıyor ve o yetenek havuzuna dair derin bir bilgiye sahip.