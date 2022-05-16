Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, oyuncularını şampiyonluğa nasıl odakladığını açıkladı: "Kobe Bryant videoları izletiyorum"

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, oyuncularını Atalanta maçına odaklamak için Kobe Bryant'ın sözlerini kullandığını ve Scudetto yarışındaki gizli silahlarının "inanç" olduğunu ortaya koydu.

Pioli, DAZN'e verdiği demeçte

"Bu sezonun son iç saha maçımızdı, bir yıldır tutkularıyla bize ilham veriyorlar. Her zamanki konsantrasyonu koruyoruz."

"Atalanta çok güçlü bir takım ve birçok sorun yarattı, ancak savunmada çok iyi iş çıkardık ve onlara çok az gol fırsatı verdik.

"Önceki tüm maçlar bize kararlılık, inanç ve cesaret açısından gerekenlere sahip olduğumuzu öğretti. Lazio ve Verona karşısında alınan bu geri dönüş galibiyetleri bize daha fazla inanç verdi, bu da kaygının bir kısmını ortadan kaldırdı.

Kobe Bryant'tan ilham aldı

"NBA Play-Off'larında 2-0 önde olan Kobe Bryant'la yapılan bir röportajı çocuklara gösterdim. İş bitmedi, işimiz bitmedi diyordu. Sonunda belirleyici olabilecek o sakinliği ve konsantrasyonu korumamız gerekiyor.

"Milan'da yönetimi devraldığımızda takımın tamamen farklı taktik idealleri ve konseptleri vardı, bu yüzden her şeyi değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi iyi olan şu ki, oyuncular güçlü yönlerimizden en iyi şekilde yararlanmaktan, taktiksel olarak hazırlanmaktan, ayrıca rakiplerimizi sınırlamak için uyum sağlayabilmekten keyif alıyorlar."

Kobe Bryant'ın ünlü röportajı

NBA'in en önemli efsanelerinden olan Amerikalı yıldız, oyuna ve çalışmaya olan azmi ile ön plana çıkıyor. Onun yarattığı 'Mamba Mentality' felsefesi tüm dünyada özellikle sporcular tarafından kullanılıyor.

Pioli'ye ilham olan video ise NBA play-off'larında 2-0 önde olsa bile Kobe Bryant'ın ne kadar işine bağlı olduğunu gösteriyor. Kobe Bryant, muhabire önce "mutlu olacak ne var" sorusunu soruyor. Muhabir de 2-0 öndesiniz dediğinde o ikonik an ortaya çıkıyor:

"İşimiz henüz bitmedi."

Daha fazla okuma

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Fatih Terim ibra edilmememiz için çalıştı"