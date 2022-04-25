Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany, doğruladı: "Antonio Rudiger'in menajeri ile görüştük"

Barcelona futbol direktörü Mateu Alemany, Antonio Rudiger'in menajeri ile görüştüklerini doğruladı.

Rudiger, bu yaz sözleşmesi sona erdiğinde Chelsea'den ayrılacak ve Thomas Tuchel, bu haberi doğruladı.

Barca, Real Madrid ve Manchester United, Alman stoper ile ilgilenenler arasında.

Barcelona, Rudiger ile ilgileniyor mu?

Alemany, Katalan ekibinin oyunucunun menajeri ile görüştüklerini doğrularken Movistar+'a şunları söyledi: "Menajeri ile görüştük ama bu konu hakkında değil.

Menajerler birden fazla oyuncuyu temsil ediyor ve bu da kafa karışıklığına neden olabilir.

"Ayrıca, sözleşmeli oyuncular hakkında konuşmak adetimiz değil.

"Şimdi gelecek sezonu düşünmenin zamanı değil. Her pozisyonda çalışıyoruz ve tüm sezonun sonunda Xavi ile konuşacağız ve piyasaya göre kararlar alacağız."

Hangi kulübe gidecek?

GOAL, bu hafta Real Madrid'in 29 yaşındaki oyuncu için önde gelen takım olduğunu bildirdi.

Real Madrid, oyuncunun temsilcileriyle halihazırda ileri görüşmelerde bulunuyor.

Öte yandan Manchester United, Alman stoperi İngiltere'de kalmaya ikna etmeyi umuyor.

Rüdiger geleceğine önümüzdeki haftalarda karar verilmesini istiyor ve Chelsea'nin yeni sahibi hala onaylanmadığı için, şimdi kulüpten ayrılacağı kesin gibi görünüyor.

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