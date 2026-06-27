Milan tarihi bir transfer anlaşması imzaladı

Milan, yaz transfer dönemi başlamadan önce yeni teknik direktörü Ruben Amorim’in isteklerini yerine getirmek amacıyla, Paris Saint-Germain’den Portekizli forvet Gonzalo Ramos’u 70 milyon avroluk tarihi bir anlaşma ile kadrosuna kattı. Bu transfer, Rossoneri tarihinin en büyük transferi oldu.

İspanyol "AS" gazetesi, Milan'ın, güçlü menajer Jorge Mendes'in nüfuzu ve Paris kulübü başkanı Nasser Al-Khelaifi ile olan sağlam ilişkisi sayesinde, Atlético Madrid dahil tüm rakiplerini geride bıraktığını ve bu durumun anlaşmanın rekor bir hızla tamamlanmasını kolaylaştırdığını belirtti.

Müzakerelere yakın kaynaklar, Fransa'nın başkentinde 3 sezon geçiren Ramos'un, şu anda Portekiz milli takımıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda yer aldığı Florida'da sağlık kontrolünden geçtiğini ve yıllık 4 milyon avro net maaşla 4 yıllık bir sözleşme imzalamaya hazırlandığını ortaya koydu.

Amorim’in Milan’ın teknik direktörlüğüne gelmesi, anlaşmanın sonuçlanmasında belirleyici bir faktör oldu; zira Portekizli teknik direktör, geçen sezon zorluklar yaşayan hücum hattını güçlendirmek için vatandaşı Ramos’u öncelik listesinin en başına koydu.

Ayrıca, Redbird Grubu'nun kurucusu ve kulübün sahibi Jerry Cardinali'nin bugün Cumartesi günü Milano'ya gelmesi, son saatlerde müzakereleri hızlandırmada ve Rossoneri'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacağına rağmen oyuncuyu transferi kabul etmeye ikna etmede kilit bir rol oynadı.

Bu transfer, Amourim’in teknik vizyonu doğrultusunda takımın yeniden yapılandırılması kapsamında, mevcut bazı yıldızların, başta Meksikalı forvet Santiago Jiménez olmak üzere, olası ayrılıklarının önünü açıyor.