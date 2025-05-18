Milan Suudi Arabistan'dan sportif direktör alıyor

Liverpool, Chelsea ve Atalanta’da çalışmış olan tecrübeli futbol yöneticisi, Milan’ın yeni sportif direktörü olabilir.

Eski Liverpool, Chelsea ve Atalanta yöneticisi Lee Congerton, İtalya basınında yer alan haberlere göre Milan’ın sportif direktörlük görevi için en güçlü aday haline geldi.

Rossoneri, 2025 yılı boyunca bu pozisyon için uygun bir isim arayışındaydı. Daha önce Fabio Paratici ile anlaşmaya yaklaşmış ancak hukuki engeller nedeniyle bu anlaşma gerçekleşmemişti. Igli Tare, Tony D’Amico, Giovanni Sartori ve Giovanni Manna gibi isimler de bu görev için anılmıştı.

Ancak Milan yönetimi, son 14 aydır Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli’de sportif direktör olarak görev yapan Congerton’a yönelmiş durumda. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, 51 yaşındaki Galli yönetici şu anda Milan’daki bu görev için en güçlü aday konumunda. Kulüp, 2024-25 sezonunun bitimiyle birlikte nihai kararını vermeyi planlıyor.

Congerton’un kariyeri: Avrupa’dan Orta Doğu’ya

Kariyerine Wrexham’da başlayan Congerton, 2002 yılında Gerard Houllier döneminde Liverpool teknik ekibine dahil oldu. Daha sonra Chelsea’de Jose Mourinho’nun altında genç takım antrenörlüğü ve ardından baş scout görevlerinde bulundu. Chelsea’nin eski sportif direktörü Frank Arnesen’in Hamburg’a geçişiyle birlikte, Congerton da Bundesliga temsilcisine katıldı ve burada Hakan Çalhanoğlu gibi yetenekleri keşfetti.

İngiltere’de Sunderland, Celtic ve Leicester City’de önemli görevler üstlenen Congerton, 2022-2024 yılları arasında Atalanta’da sportif direktörlük yaptı. Bergamo kulübünde, Afrika’da yılın futbolcusu seçilen Ademola Lookman gibi isimlerin transferinde başrol oynadı.

Son olarak Al-Ahli’de çalışan Congerton, burada Galeno ve Ivan Toney gibi yıldızların kadroya katılmasını sağladı. Al-Ahli, onun döneminde AFC Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı başardı.

Milan yönetimi, önümüzdeki dönemde sportif yapılanmasını yeniden şekillendirmek istiyor ve Congerton bu projenin merkezinde yer alabilir.