Milan Stefano Pioli’nin yerine Maurizio Sarri’yi düşünüyor

Ligde beklentilerin uzağında kalan Milan, yaz aylarında teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Serie A’da bu sezon Inter ve Juventus’un gerisinde kalan Milan’da yaz aylarında teknik direktör değişikliğine gidilebileceği yönündeki haberler her geçen gün artarken, gündeme gelen son isim ezeli rakiplerden Lazio’nun teknik direktörü Maurizio Sarri oldu. Il Messaggero’da yer alan haberde Sarri’nin yeni sezonda Stefano Pioli’nin yerini alabileceği kaydedildi.

Habere göre Milan’ın Pioli’nin koltuğu için öncelikli isteği Antonio Conte olsa da Sarri de adaylar arasında yer alıyor.

Ibrahimovic Pioli'yi destekliyor

Öte yandan Milan’ın hisselerini elinde bulunduran RedBird’in danışmanları arasında yer alan İsveçli efsane isim Zlatan Ibrahimovic’in ise bu söylentilerden rahatsız olduğu ve daha önce birlikte de çalıştığı Pioli’ye açık bir destek verdiği biliniyor.

Daha önce uzun bir süre Napoli’de çalışsa da Serie A’da şampiyonluğa Juventus ile ulaşan Sarri, bir dönem Avrupa futbolunun en popüler teknik direktörlerinden biriydi. Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu da yaşayan Sarri’nin adı genç teknik direktör Vincenzo Italiano ile yollarını ayırması beklenen bir başka Serie A takımı Fiorentina ile de anılıyor.