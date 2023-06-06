Zlatan Ibrahimovic’in futbolu bırakmasıyla beraber golcü arayışlarına başlayan Milan, gözünü Marcus Thuram’a dikti.

Seria'da şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Milan, sportif direktörü Paolo Maldini ile yolları ayırırken, transferde atağa kalktı. Kırmızı-siyahlı takımın Alman ekibi Borussia Mönchengladbach formasını giyen Fransız golcü Marcus Thuram ile ilgilendiği öne sürüldü.

Calciomercato’da yer alan habere göre sözleşmesi sona erecek olan Thuram, Zlatan Ibrahimovic’in futbolu bırakmasıyla santrfor rotasyonunda doğan boşluk için düşünülüyor.

Bir diğer santrforu Olivier Giroud’nun Eylül ayında 37 yaşına girecek olması nedeniyle bu mevkiyi güçlendirmeyi hedefleyen Milan, Bundesliga’da bu sezon 13 gol ve altı asistle oynayan 25 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Lilian Thuram'ın oğlu

Serie’da Parma ve Juventus formalarıyla efsane olan unutulmaz savunma oyuncusu Lilian Thuram’ın oğlu olan Marcus, teknik direktör Stefano Pioli tarafından da beğeniliyor.

Fransa Milli Takımı’nın da formasını giyen Marcus bu yaz sözleşmesi sona erecek oyuncu havuzunun en değerli parçalarından biri olarak gösteriliyor.

Sochaux altyapısından yetişen yıldız oyuncu ülkesinde son olarak Guingamp takımının formasını giymiş ve 2018-2019 sezonunda attığı dokuz golün ardından Bundesliga’ya transfer olarak, ilk sezonunda 10 gol atmayı başarmıştı.