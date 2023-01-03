Mike Maignan'ın sakatlığı nedeniyle kaleci arayışlarına başlayan Milan'da gündeme gelen son isim İspanyol eldiven oldu.

İtalyan basını Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren son şampiyon Milan'ın PSG'de kadroya girmekte zorlanan İspanyol kaleci Sergio Rico'yu transfer etmek istediğini öne sürdü.

Fransız kaleci Mike Maignan'ın baldır sakatlığı sonrasında Rico'ya yönelen Milan'da kalenin yedek kaleci Ciprian Tatarusanu'ya teslim edilmemesi bekleniyor.

Sky Sport ve Calciomercato'da yer alan haberlere göre Paolo Maldini ve Ricky Massara, Rico'yu sezon sonuna dek kiralamak için PSG ile görüşmelere başladı.

Maignan'nın dönüşü belirsiz

Rico transferin gerçekleşmesi halinde Milan'ın Ocak ayında kadrosuna kattığı ikinci kaleci olacak. Kırmızı-siyahlılar Pazartesi günü de Guarani'nin 24 yaşındaki Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez'i kadrosuna katmıştı.

Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı da kaçıran Maignan'ın sahalara dönüş tarihi belirsizliğini korurken, Eylül ayından bu yana maça çıkmayan başarılı eldivenin yerine bir takviye daha yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Milan'ın gündeminde yer alan Rico geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla La Liga'da 14 karşılaşmada forma giymişti.