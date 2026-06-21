Milan onu kadrosuna katmayacak, ancak Fullkrug Serie A’da kalacak

Niclas Fullkrug’un Milan’daki macerası şimdiden sona erdi. Geçen Ocak ayında West Ham’dan transfer edilen Alman forvet, opsiyon bedelinin 5 milyon avronun altında gibi makul bir rakam olmasına rağmen, Rossoneri tarafından satın alınmayacak.

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Fullkrug, bu şekilde sadece yarım sezonun ardından Milano'dan ayrılıyor. Bu süre zarfında ligde toplam 20 maça çıktı, bunlardan sadece 3'ünde ilk 11'de yer aldı ve San Siro'da Lecce karşısında attığı tek gol, maçı belirleyen gol oldu. Ancak Alman forvetin geleceği hâlâ Serie A'da olabilir, zira Venezia kulübü onu takip ediyor.