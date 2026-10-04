Milan, 42 yaşına yaklaşan Luka Modric'in ayrılığına karşı erkenden harekete geçti. Hırvat yıldızın Rossoneri'ye katıldığından bu yana üst düzey performanslar sunmayı sürdürmesine rağmen, geleceğiyle ilgili belirsizlik hâkim.

Milan, Modric'in sezon sonunda futbolu bırakma ya da en azından kulüpten ayrılma ihtimaline hazırlanıyor; zira oyuncu her seferinde sözleşmesini birer yıllık yenilemeyi âdet hâline getirmişti. Bu sezon dört maçta ilk 11'de forma giymesine rağmen, kulüp yönetimi halefini düşünmeye şimdiden başladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin İtalyan "Tuttosport" gazetesine dayandırarak aktardığına göre, Brighton orta saha oyuncusu İsveçli Yasin Ayari, Modric'in yerini doldurmak için Milan yönetiminin tercih ettiği seçenek olarak öne çıkıyor.

22 yaşındaki Ayari, kulübünde ilk 11'de kendine yer buldu ve birçok kulübün kendisiyle anlaşmaya ilgi duyması, Milan'ın transferi sonuçlandırma görevini zorlaştırabilir; özellikle İsveçli orta sahanın hizmetleri için rekabetin artmasıyla.















