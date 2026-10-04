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FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP
Çeviri:

Milan, Modric'in halefini belirledi: Hırvat sihirbazın yerine sürpriz hedef

L. Modric
AC Milan
Serie A
Y. Ayari
Transfers
Sassuolo - AC Milan
Sassuolo
Sunderland - Brighton & Hove Albion
Sunderland
Brighton & Hove Albion
Premier Lig
Hırvatistan
İsveç
İtalya
İngiltere
Fas
Tunus

İsveç'te Tunuslu bir baba ve Faslı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi

Milan, 42 yaşına yaklaşan Luka Modric'in ayrılığına karşı erkenden harekete geçti. Hırvat yıldızın Rossoneri'ye katıldığından bu yana üst düzey performanslar sunmayı sürdürmesine rağmen, geleceğiyle ilgili belirsizlik hâkim.

Milan, Modric'in sezon sonunda futbolu bırakma ya da en azından kulüpten ayrılma ihtimaline hazırlanıyor; zira oyuncu her seferinde sözleşmesini birer yıllık yenilemeyi âdet hâline getirmişti. Bu sezon dört maçta ilk 11'de forma giymesine rağmen, kulüp yönetimi halefini düşünmeye şimdiden başladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin İtalyan "Tuttosport" gazetesine dayandırarak aktardığına göre, Brighton orta saha oyuncusu İsveçli Yasin Ayari, Modric'in yerini doldurmak için Milan yönetiminin tercih ettiği seçenek olarak öne çıkıyor.

22 yaşındaki Ayari, kulübünde ilk 11'de kendine yer buldu ve birçok kulübün kendisiyle anlaşmaya ilgi duyması, Milan'ın transferi sonuçlandırma görevini zorlaştırabilir; özellikle İsveçli orta sahanın hizmetleri için rekabetin artmasıyla.




#PKBKFA+/-PuanForm
1
RomaRomaROM
5410143+1113
B
K
K
K
K
2
InterInterINT
5410158+713
B
K
K
K
K
3
LazioLazioLAZ
541083+513
K
B
K
K
K
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
K
K
K
K
K
5
AC MilanAC MilanMIL
5320104+611
K
B
B
K
K
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
K
B
K
K
K
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
K
K
B
K
K
8
ComoComoCOM
531196+310
K
K
K
K
B
9
SSC NapoliSSC NapoliNAP
521276+17
B
K
K
K
K
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
K
K
B
K
K
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
K
K
K
K
K
12
LecceLecceLEC
5203510-56
K
K
K
K
K
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
K
K
K
K
B
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
B
K
K
K
K
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
511347-34
K
K
B
K
K
16
MonzaMonzaMON
5113812-44
K
K
B
K
K
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
B
K
K
K
K
18
BolognaBolognaBOL
502336-32
B
K
B
K
K
19
GenoaGenoaGEN
5014310-71
K
B
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme


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