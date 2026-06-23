Milan, Modrić’in emekliliğini engellemek için mücadele ediyor

Luka Modrić, olağanüstü kariyerinde yeni bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Hırvatistan milli takım formasıyla oynayacağı son maçlara hazırlanırken, bu tecrübeli yıldız, uzun kariyerindeki önceki hiçbir döneme göre daha az önemli olmayan bir kararın eşiğinde: Milan'da bir sezon daha oynamaya devam mı edecek, yoksa futbol kariyerine son mu verecek?

Şu anda Modrić, milli takım konusundaki kararını vermiş gibi görünüyor. Uzun yıllar süren fedakarlıkların ardından Hırvatistan kaptanı, milli kariyerine son verip tamamen kulüpteki geleceğine odaklanmaya karar verdi. Futbolda kesin kararlar diye bir şey olmasa da, tüm işaretler 40 yaşındaki oyuncunun bu adımdan geri dönmeyi düşünmediğini gösteriyor.

Modrić, Hırvatistan milli takımıyla Panama’ya karşı oynayacağı maçta Hırvatistan formasıyla 200. maçına çıkacak ve bu, onun zengin kariyerine eklenecek yeni bir tarihi rekor olacak. 201. maçının ise birkaç gün sonra Gana karşısında olması bekleniyor. Ancak kutlama havası tam anlamıyla hakim değil, özellikle de Hırvatistan’ın İngiltere’ye karşı aldığı ağır yenilgi ve kalesinde gördüğü dört golün ardından; bu durum, milli takımın duygulara ve anılara dalmak yerine olumlu sonuçlar elde etmesini zorunlu kılıyor.

Modrić, yaş faktörünün artık güçlü bir şekilde devreye girdiğini her zamankinden daha iyi biliyor. Artık, bombardımanın ardından ailesiyle birlikte bir otele taşınan ve zorlu savaş koşullarını yaşayan, otoparklarda saatlerce vakit geçirip bir gün Hırvat futbol efsanesi Zvonimir Boban gibi olmayı hayal eden o çocuk değil. Bugün, dört on yıllık bir yaşam ve sahalarda geçirdiği muhteşem bir kariyerin ardından, vücudunun artık eskisi gibi yoğun maç temposuna dayanamayacağını çok iyi biliyor.

Görünüşe göre önümüzdeki aylardaki yoğun maç programı, uluslararası kariyerine son verme isteğinin arkasındaki başlıca nedenlerden biri. Hırvatistan’ı, Avrupa Uluslar Ligi’nde Çekya, İspanya ve İngiltere ile oynayacağı bir dizi zorlu karşılaşma bekliyor; bu program, daha genç oyuncular için bile yorucu. Bu nedenle Modrić, Dünya Kupası’nın ardından uluslararası kariyerine son vermenin en mantıklı seçenek olabileceğini düşünüyor.

Milan’da ise durum tamamen farklı. Modrić, İtalyan kulübünde kariyerine devam etmek için ideal bir ortam buldu. Hırvat yıldız, kulüpte rahat bir dönem geçiriyor; hatta performansı, kulübe geldiğinden beri zaten yüksek olan beklentileri bile aştı. Aile hayatında da mutludur; özellikle kızı Emma’nın kulübün genç takımlarına katılması ve takım arkadaşlarıyla kurduğu özel bağın yanı sıra, ilk günden itibaren kendisine büyük hayranlık duyan taraftarlarla olan ilişkisi de buna katkıda bulunuyor.

Milan ise oyuncunun bir sezon daha kalmasını istediğini gizlemiyor. Kulüp yönetimi, Modrić’e önümüzdeki sezon Milanello’da onu tekrar görmekten büyük mutluluk duyacağını vurguladı. Ancak nihai karar oyuncunun kendisine ait olacak. İtalyan “Gazzetta” gazetesi bu yönde haber verdi.

Teknik direktör Ruben Amorim ile yapılacak toplantının, Hırvat yıldızın geleceğini belirlemede belirleyici olması bekleniyor. Modrić’in daha önce Massimiliano Allegri ile kurduğu ilişki teknik açıdan netti; İtalyan teknik direktör, Modrić’i takımın beyni ve top varken ya da yokken maçların gidişatını kontrol edebilen ritim belirleyici olarak görüyordu.

Amorim ile ise durum henüz netleşmiş değil. Portekizli teknik direktör yeni sezon için planlarını yapıyor ve Modrić’in bu yeni projede üstlenebileceği rolü belirlemesi gerekiyor. Buna karşılık, oyuncu da nihai kararını vermeden önce sahada ne kadar süre alacağını ve rolünün önemini bilmek istiyor.

Oyuncuya yakın kaynaklar, kişisel isteğinin açıkça devam etme yönünde olduğuna işaret ediyor. Karar sadece duygularına bağlı olsaydı, konuyu çoktan netleştirmiş ve tereddüt etmeden kalmayı kabul etmişti. Ancak Milan’ın Şampiyonlar Ligi’nde yer almaması, hesaplamalarında önemli bir faktör oluşturuyor; özellikle de geçen sezonun bu en önemli kıtasal turnuvadaki son sezonu olacağını düşündüğü için.

Para onun için bir öncelik değil, oynayacağı dakika sayısı da öyle. Onu gerçekten meşgul eden şey, spor projesinin niteliği ve en üst seviyede rekabet edebilme yeteneği. Dünya Kupası sona erdikten sonra Modrić önce kendi kendisiyle, ardından kulüp ve teknik direktörle bir araya gelerek bedeninin sesini ve hedeflerini dinleyecek ve nihai kararını vermeden önce tüm unsurları değerlendirecek.

Şu anda en olası senaryo, yaşına ve fiziksel durumuna uygun özel bir program kapsamında bir sezon daha devam etmesi gibi görünüyor. Bu, belirli maçlarda oynamayı, bazı uzun Avrupa deplasmanlarından kaçınmayı, sezon boyunca daha fazla dinlenme süresi almayı ve düzenli olarak sahada geçirdiği süreyi azaltmayı içerebilir.

Modrić, hâlâ takıma gerekli katkıyı sağlayabileceğini ve futboldan keyif alabileceğini hissederse, bu yolculuğa devam edecektir. Ancak işaretler farklıysa, futbol tarihinin en muhteşem kariyerlerinden birine son verme kararı alabilir.

O zamana kadar Milan taraftarları merakla beklemeye devam edecek. Kulüp, tecrübeli kaptanını bir sezon daha kalmaya ikna etmeyi başarırsa, taraftarların gülümsemesi için geçerli bir neden olabilir.