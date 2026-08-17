Milan, Leipzig Nkunku için ısrarını sürdürüyor: Son durum

Milan'da Amorim'in kapıyı gösterdiği oyuncular arasında, yalnızca bir yılın ardından rossoneri'den ayrılacak Christopher Nkunku da var. Fransız oyuncu için birçok takım harekete geçti ve başı Lipsia çekiyor. Fabrizio Romano ile Matteo Moretto'nun YouTube'da aktardığı son bilgilere göre Milan için çok önemli bir hafta olacak; Alman ekibi, oyuncunun menajerleriyle doğrudan bir görüşme yaparak harekete geçti.





ONU KİM İSTİYOR? - Lipsia, Milan'dan da önce, geçmişte de onu istiyordu: en ısrarcı şekilde arayan kulüp konumunda. Dortmund bir yoklama yaptı, Newcastle da devrede, ancak oyuncu şu an için düzenli süre alıp istikrarlı bir performans sergilemek adına eve dönmeyi tercih ediyor. İspanya'da da onu isteyen kulüpler var.

Piyasası oldukça yüksek bir oyuncu.



