24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Nkunku MilanGetty Images

Çeviri:

Milan, Leipzig Nkunku için ısrarcı: durum

AC Milan

Milan'da, Amorim'in kapıyı gösterdiği oyuncular arasında Christopher Nkunku da yer alıyor; Fransız oyuncu sadece bir yılın ardından Milan'dan ayrılacak. Fransız futbolcu için birçok takım harekete geçti ve bunların başında Leipzig geliyor. Fabrizio Romano ile Matteo Moretto'nun YouTube'da aktardığı son bilgilere göre Milan için çok önemli bir hafta olacak; Alman ekibi, oyuncunun menajerleriyle doğrudan bir görüşme yaparak harekete geçti.


ONU KİM İSTİYOR? - Leipzig onu geçmişte, henüz Milan'dan önce de istiyordu: en ısrarcı şekilde arayan kulüp konumunda. Dortmund bir yoklama yaptı ve Newcastle da devrede, ancak oyuncu şu an itibarıyla düzenli süre alıp istikrarlı bir performans sergilemek için eve dönmeyi tercih ederdi. İspanya'da da onu isteyen kulüpler var.


Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin