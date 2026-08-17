Milan, Leipzig Nkunku için ısrarcı: durum

Milan'da, Amorim'in kapıyı gösterdiği oyuncular arasında Christopher Nkunku da yer alıyor; Fransız oyuncu sadece bir yılın ardından Milan'dan ayrılacak. Fransız futbolcu için birçok takım harekete geçti ve bunların başında Leipzig geliyor. Fabrizio Romano ile Matteo Moretto'nun YouTube'da aktardığı son bilgilere göre Milan için çok önemli bir hafta olacak; Alman ekibi, oyuncunun menajerleriyle doğrudan bir görüşme yaparak harekete geçti.





ONU KİM İSTİYOR? - Leipzig onu geçmişte, henüz Milan'dan önce de istiyordu: en ısrarcı şekilde arayan kulüp konumunda. Dortmund bir yoklama yaptı ve Newcastle da devrede, ancak oyuncu şu an itibarıyla düzenli süre alıp istikrarlı bir performans sergilemek için eve dönmeyi tercih ederdi. İspanya'da da onu isteyen kulüpler var.



