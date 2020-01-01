Milan Jovic: Luka'nın hapse girmesi gerekiyorsa girecek
Real Madrid Basketbol Takımı oyuncularından Trey Thompkins'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından aynı antrenman tesislerini kullanan futbol takımı oyuncuları da karantina altına alınmıştı.
Kulübün belirlediği karantina protokolüne uymayan Real Madrid forveti Luka Jovic, ülkesi Sırbistan'a dönüp kız arkadaşının doğum gününü kutlamıştı.
Luka Jovic'e bu hareketinin ardından Sırp hükümeti tarafından hapis cezası verilme ihtimali gündeme geldi.
Puls Online'a konuşan 22 yaşındaki oyuncunun babası Milan Jovic "Luka'ya iki kere test yapıldı ve ikisi de negatif çıktı. Bu sonuçların ardından Sırbistan'a gelme kararını verdi. Ancak büyük bir suç işlemiş gibi davranılıyor. Yine de hapse girmesi gerekiyorsa girecek. Verilecek karara saygı duyuyorum ama Luka, Belgrad'a geldiğinden beri evden çıkmadı veya yanlış bir şey yapmadı. Kız arkadaşı Sofia şu an hamile ve o da evden çıkamıyor. İkisinin eğlendiği görüntüler tamamen eski, İspanya'da olduğu zamanlardan kalma" ifadelerini kullandı.