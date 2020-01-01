Milan, Jens Petter Hauge'yi kadrosuna kattı
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twitter/@acmilan
Milan, Bodo Glimt forması giyen 20 yaşındaki Jens Petter Hauge'nin transferini resmen duyurdu.
Genç kanat oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Milan karşısına 1 gol atıp 1 de asist yapmış ve performansıyla beğeni toplamıştı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Hauge ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmese de İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Milan, Norveç ekibine bu transfer için 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Hauge bu sezon Bodo Glimt forması altında çıktığı 21 resmi maçta 17 gol atıp 10 da asist yapmıştı.