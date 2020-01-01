Transfer

Milan, Jens Petter Hauge'yi kadrosuna kattı

Goal
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Jens Petter Hauge
twitter/@acmilan
İtalyan ekibi, Bodo Glimt forması giyen genç kanat oyuncusunu renklerine bağladı.

Milan, Bodo Glimt forması giyen 20 yaşındaki Jens Petter Hauge'nin transferini resmen duyurdu.

Genç kanat oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Milan karşısına 1 gol atıp 1 de asist yapmış ve performansıyla beğeni toplamıştı.

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İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Hauge ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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    Transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmese de İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Milan, Norveç ekibine bu transfer için 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Hauge bu sezon Bodo Glimt forması altında çıktığı 21 resmi maçta 17 gol atıp 10 da asist yapmıştı.

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