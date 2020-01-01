Milan, Jens Petter Hauge'yi kadrosuna kattı

İtalyan ekibi, Bodo Glimt forması giyen genç kanat oyuncusunu renklerine bağladı.

, Bodo Glimt forması giyen 20 yaşındaki Jens Petter Hauge'nin transferini resmen duyurdu.

Genç kanat oyuncusu, UEFA 3. ön eleme turunda Milan karşısına 1 gol atıp 1 de asist yapmış ve performansıyla beğeni toplamıştı.

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İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Hauge ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmese de İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Milan, Norveç ekibine bu transfer için 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Hauge bu sezon Bodo Glimt forması altında çıktığı 21 resmi maçta 17 gol atıp 10 da asist yapmıştı.