Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçına Milan, Inter'i konuk ediyor. Peki kritik mücadele hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor.

Çeyrek finalde Serie A şampiyonu Napoli'yi eleyen AC Milan ile, Benfica'yı saf dışı bırakan Inter karşı karşıya geliyor.

AC Milan - Inter maçı hangi kanalda?

10 Mayıs Çarşamba aklamı Giuseppe Meazza'da Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Dias yönetecek.

İki İtalyan takımın mücadelesi hem EXXEN ekranlarından hem de şifresiz şekilde TV 8.5’ten canlı olarak ekranlara gelecek.