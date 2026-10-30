Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim, Milano şehir derbisinin atmosferinin özel bir havaya sahip olduğunu ve bunun kendisini, Manchester United ile İngiltere'de yaşadığı önceki tecrübesine kıyasla duygusal olarak Portekiz futbol kültürüne daha fazla yaklaştırdığını vurguladı.

Milan, yarın cumartesi günü oynanacak "Derby della Madonnina" zirvesinde geleneksel rakibi Inter ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Nerazzurri, averajla ikinci sıradaki Lazio'nun önünde 25 puanla liderliği elinde tutarken, Rossoneri 18 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Amorim, konuşmasının başında kulüp sahibi Gerry Cardinale'nin kendisine duyduğu güvenden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Football Italia" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Cardinale'nin desteğini gerçekten takdir ediyorum. Bu tür sorunlar sezon boyunca devam ederken sağlam temeller inşa edemeyeceğimizi önceden biliyorduk. Bu biraz zaman alacak, ama aynı zamanda her maçı kazanmak istiyoruz; kazanamadığımızda ise çok büyük bir acı duyuyoruz. Takımı inşa etmek için zamana ihtiyacımız var ve iyi şeylerin istikrar aşamasına ulaşması için zaman gerektiğini biliyoruz, ancak bu, hâlâ var olan yenilgi acısını ortadan kaldırmıyor."

Portekizli teknik adam, Milano derbisinin diğer liglere kıyasla sahip olduğu özgünlüğe değinerek maçın kültürel boyutlarına işaret etti: "Bunun istisnai bir maç olduğunu düşünüyorum çünkü aynı şehirde oynanıyor ve dün yeni stadyumun planlarını inceledik. Eşsiz bir rekabet, ama aynı zamanda derin bir bağ da taşıyor; aynı şehirde iki büyük takım ve aynı stadyumu paylaşıyorlar."

Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Şöyle devam etti: "Böyle bir bağlamı başka hiçbir yerde bulabileceğinizi sanmıyorum; gerçekten özel bir şey. Ama Portekiz kültürüne baktığımızda, hissiyat tamamen aynı; kazanmak için duyulan sorumluluk hissi ve taraftarların coşkusu son derece benzer. Buradaki futbol kültürü, Portekiz'dekine çok daha yakın. İngiltere'de durum biraz farklı; orada da büyük bir rekabet var, ancak ruh daha sportmence kalıyor. Burada, Portekiz'de de deneyimlediğimiz o Latin unsurunu hissediyorsunuz, bu yüzden bunun gerçekten özel bir maç olacağını düşünüyorum."

Oyuncularını uyararak devam etti: "Herkes bunun özel bir maç ve özel bir an olduğunu biliyor; bu maçı oynadığınızda bağlam ya da yorgun hissedip hissetmediğiniz önemli değil. Sahaya çıkıp elinizdeki her şeyi vermeniz gerekiyor, biz de orada olacağız."

Kulüp sahibi Cardinale'nin Milan'ın bu sezon İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanma yeteneğine vurgu yapmasına rağmen, Amorim odağı aşamalı adımlar üzerinde tutmayı tercih ederek şunları açıkladı: "Milan'da olduğunuzda ana hedef olarak her zaman Scudetto'dan bahsetmek gerekir, ancak gereğinden fazla puan kaybettik ve bunu düzeltmemiz lazım. Sadece takımı adım adım geliştirmeye odaklanmalıyız."

Şunları ekledi: "Geçen maçta yanlış yaptığımız şeyler bir sonraki maçta düzeltilmeli. Puan durumunda uzağa ve uzun vadeli hedeflere dair düşünmeye başlarsak, bizim için gerçekten önemli olanı unuturuz. Sürekli kazanmak istiyoruz, yıldan yıla. Sadece şansımız yaver gittiği için ya da projeyi kurarken yolu kısalttığımız için tek bir sezon kazanıp, ertesi yıl kendimizi sıfır noktasına dönmüş bulmak istemiyoruz. Bu nedenle işleri günü gününe ele almalıyız."

Bir gazetecinin, Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu'nun nesini kıskandığına dair sorusuna esprili bir yanıt veren Amorim kesin bir dille şöyle cevapladı: "Chivu'yu kesinlikle kıskanmıyorum çünkü ben zaten doğru yerdeyim, o yer de Inter değil Milan. Bu benim doğam, bu benim kişiliğim."

Kulübün yeni stadyumunun tanıtımı sırasında Chivu ile karşılaşmasına dair Amorim şöyle yorumladı: "Kendisi son derece hoş biri. Tanıtım töreninin zamanlaması konusunda biraz söylenmiştik çünkü bir önceki gece maç oynamıştık; o kazanmıştı, bu yüzden benden daha mutluydu, ama bizim hazırlanmamız gereken bir maçımız vardı ve önceliğimiz oydu."