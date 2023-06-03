Serie A devi Milan, dünyaca ünlü yıldızı Ibrahimovic hakkındaki kararını verdi.

NE OLDU? Milan, bu sezon sakatlıklarla mücadele eden Ibrahimovic'in sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten ayrılacağını doğruladı.

Serie A'da sadece dört kez forma giydi ve bir gol attı. Bu döneminde, ameliyat gerektiren bir diz sorunu da dahil olmak üzere çok sayıda sakatlıkla mücadele etti.

BÜYÜK RESİM: Ibrahimovic, en üst seviyede oynamaya devam etmek istediğini ve bu yaz yeni bir kulübe katılmayı hedeflediğini doğruladı.

Ve Milan veda etmeye hazır olduğunu da ekledi. 2010-2012 yılları arasında Milan'da forma giyen ikonik forvet, ilk sezonunda Serie A'yı kazandı ve 2020'de geri dönerek yine lig şampiyonluğunu ulaşırken 163 maçta kulüp için toplam 93 gol attı.

NE SÖYLEDİLER?: Milan, Hellas Verona'ya karşı oynadıkları son Serie A maçından sonra Ibrahimovic'i onurlandırmayı planladığını doğruladı.

Şimdiden sızan fotoğraflarda 'Tanrıya güle güle' kelimelerinin yazıldığı görüldü. Bu tür hareketler, şüphesiz ki dünyaca ünlü yıldızın egosunu okşayacak.

Milan'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Yarın akşam San Siro'da oynanması planlanan son lig maçı sonunda AC Milan, Zlatan Ibrahimovic'i tüm seyircinin katılacağı kısa bir törenle uğurlayacak. AC Milan, böylece birlikte yaşadığımız bu harika yıllar için Zlatan'a teşekkür etmeyi amaçlıyor."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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IBRAHIMOVIC İÇİN SIRADA NE VAR? Ibrahimovic, bu yaz Serie A kulübü Monza'ya transfer olabilir, ancak yıldız golcünün başka bir ülkede forma giyme ihtimali de bulunuyor.