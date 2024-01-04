Milan'ın yıldızı Fenerbahçe ile anlaştı, İtalya'da gemileri yaktı

Fenerbahçe ile anlaştığı söylenen Rade Krunic, Milan'ın Cagliari maçında yaptığı hareketle gemileri yaktı.

Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu söyleniyor

Ligde haftalardır kulübeden çıkmıyor

Milan'da gemileri yaktı

NE OLDU? Spor Arena'nın haberine göre, Fenerbahçe sezon başında kadrosunda katmak istediği Rade Krunic transferini şimdi bitirmek istiyor. Milan, Bosna Hersekli orta sahayı 4 milyon euro'ya satmak isterken Fenerbahçe bu rakamı indirmek istiyor. Bu süreçte Rade Krunic cephesinden de bir gelişme geldi.

RADE KRUNIC NE YAPTI? Fanatik'in haberine göre, Milan'ın yeni sözleşme teklifini geri çeviren Rade Krunic, ligde haftalardır kulübeden çıkmıyordu. Boşnak oyuncu, önceki akşam İtalya Kupası'ndaki Cagliari maçında, "Sırtım ağrıyor" diyerek kadroya girmedi. Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, adeta gemileri yaktı.

BÜYÜK RESİM: Rade Krunic'in Milan ile sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor. Milan, 30 yaşındaki oyuncuyu 2019 yazında 8.6 milyon euro bonservis karşılığında Empoli'den transfer etmişti. Milan’da 28 Kasım’dan sonra oynanan 6 maçta hiç süre alamayan Rade Krunic’in İtalyan devinde mutsuz olduğu söyleniyor. Bosna Hersekli oyuncu bu sezon 14 maçta görev alırken gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Önümüzdeki günlerde Sportif direktör Mario Branco ve yönetici Selahattin Baki’nin Milan yönetimiyle masaya oturup fiyat konusunda detayları çözmesi bekleniyor.