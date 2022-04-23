Milan'ın yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic ne zaman emekli olacak ve daha ne kadar oynayabilir?

Zlatan Ibrahimovic, 1999 yılında henüz çok gençken Malmö formasıyla ilk kez üst düzey sahneye çıktı ve yeni bir milenyumun 22. yılında, İsveçli yıldız 40 yaşında olmasına rağmen hala güçlü.

Juventus, Inter, Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, Manchester United ve AC Milan gibi takımlarla geçirdiği zamanlarda çarpıcı bir kariyere ulaşırken düzenli olarak kupalar toplamayı da başardı.

Bir gün emekliye ayrılmak zorunda kalacak…

Ancak, ne zaman kramponlarını asıp en üst seviyede oynamayı bırakacak? GOAL Türkiye, göz atıyor…

Zlatan Ibrahimovic ne zaman emekli olacak?

Futbolda, kendisini “Tanrı” ilan ediyor ve kariyerini mümkün olduğu kadar uzatma niyetinde olmaktan asla çekinmiyor.

Her zaman en iyi seviyede kalan bir solistin içinde, her zamanki kadar rekabetçi bir ateşle, onu yaşayan bir efsane yapan bir meslekten uzaklaşmayı düşünmesine gerek de yok.

Zlatan at 40.



So many iconic moments 😎 pic.twitter.com/yRaFJlFOVV — GOAL (@goal) October 3, 2021

Ibrahimovic; Hollanda, İtalya, İspanya ve Fransa'da lig şampiyonlukları elde ederken aynı zamanda Old Trafford’dayken çeşitli yerli kupalar da talep etti.

Kulüp düzeyinde 500'den fazla gol kaydetti ve Amerika Birleşik Devletleri'nde LA Galaxy’de 62 kez ağları havalandırdı ve ülkesi için 121 kez maça çıktı.

2019 yılının aralık ayından bu yana Milan formasıyla 36 gol attığı için herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermedi ve bu yüzden, emekliliği için kesin bir tarih belirlemedi.

2021-22'de diz problemleri onu geride tutarken küçük sakatlıklar daha sık olmaya başladı ve hocası Stefano Pioli, San Siro'da 12 aylık sözleşmeler üzerinde çalışırken İbrahimovic'in gelecek planları hakkında şunları söyledi:

"Herkesin fiziksel sorunları olabilir. Şu an bir diz sakatlığıyla uğraşıyor, sezon bitmeden geri dönebileceğini umuyoruz.

"Geleceği konusunda bir şeylerin değiştiğini düşünmüyorum. En iyi seçimi yapacağına eminim ve ne karar verirse versin onu destekleyeceğiz."

I decide when to stop, just like I decide that the yellow ball will hit you pic.twitter.com/481mnOGG2W — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 20, 2022

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Ibrahimovic, İsveçlinin sosyal medyada hiçbir dokunuşunu kaybetmediğini gösteren bir video yayımlayarak emekliliği tipik olarak cesur bir şekilde düşünebileceği yönündeki önerilere yanıt verdi.

"Ne zaman duracağıma ben karar veririm, tıpkı sarı topun sana çarpacağına karar verdiğim gibi.”

Zlatan Ibrahimovic daha ne kadar oynayabilir?

Yurt içinde 850'den fazla ve uluslararası arenada 100'den fazla maça çıkan Ibrahimovic, dikkatini bir sonraki adıma verebilir.

Ancak o, şimdiye odaklanma sanatını mükemmelleştiren biri ve yolunu değiştirmeyi düşünmüyor.

Tecrübeli forvet, futbolu bırakma düşüncesinin onu korkuttuğunu itiraf etti.

"Emeklilik olasılığı konusunda hafif bir panik hissediyorum.

"Sonuç aldığım ve acı çekmediğim sürece kesinlikle mümkün olduğunca uzun süre oynamaya devam edeceğim.

“Kariyerimi pişmanlık duymadan bitirmek istiyorum, bu yüzden zamanımı en üst düzeye çıkarmak zorundayım.

"Şu anda hissettiğim adrenalinin asla eskisi gibi olmayacağını biliyorum. Uyanmak, antrenmana gitmek, eve dönmek ve dinlenmek için programlandım.

"Bu 20-25 yıl sürer ama bir gün uyanacağım ve hiçbir planım olmayacak ve bu garip bir duygu olacak."

HAPPY 40TH BIRTHDAY ZLATAN IBRAHIMOVIC 👑



𝐅𝐨𝐫𝐭𝐲 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐥𝐨𝐨𝐤𝐞𝐝 𝐬𝐨 𝐠𝐨𝐨𝐝. pic.twitter.com/rIzXd6HSjt — GOAL (@goal) October 3, 2021

Kendisinden her zaman en yüksek standartları talep eden bir kazanan olarak Ibrahimovic, altı yıllık kısır bir döngüyü bitirmek istiyor.

Kupa ve Serie A şampiyonluğu için 11 yıllık bir bekleyiş var.

"Milan ile bir şeyler kazanana kadar bırakmayacağım.”

Ibrahimovic ayrıca, "Gerçek şu ki, birinin benden daha iyi olduğunu görene kadar oynayacağım, bu yüzden hala oynuyorum.

"Normalde, 40 yaşında evde olursun, bir puro yakarsın ve sahip olduğun kariyerden memnunsundur. Henüz bir puro içmeye hazır değilim."

Ibrahimovic, yakın zamanda hiçbir yere gitmiyor ve talep ettiği her şeyi başarana kadar bu sahnede kalmaya devam edecek.

Zlatan Ibrahimovic kaç kupa kazandı?

Bahsedildiği gibi, Ibrahimovic bulunduğu her yerde - Altın Çizmeler ve Yılın Oyuncusu ödülleri gibi pek çok bireysel ödüller de dahil olmak üzere - kupalar ve madalyalar topladı.

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Sadece varlığı, sahip olduğu herhangi bir takımın standartlarını yükseltmesine yardımcı oldu.

Juventus’tayken kazandığı iki Serie A şampiyonluğu; Calciopoli skandalından sonra iptal edilmesine rağmen, toplamda 33 kupa kaldırmayı başardı.