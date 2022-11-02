İsveçli golcüden yıldız futbolcuya yönelik çok sert uyarılar...

NE OLDU? Yıldız forvet, Mbappe'nin Parc des Princes'te yeni bir sözleşme imzalamak için Real Madrid'in transfer teklifini reddetme kararı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Mbappe, geleceğini yaz aylarında 2025 yılına kadar Ligue 1 şampiyonuna adadı ve uzun süredir devam eden bir destanı sona erdirdi.

Ancak Ibrahimovic, onun Santiago Bernabeu'ya gitmesi halinde kariyerini daha da geliştirebileceğini düşünüyor.

Ve yıldız oyuncuya yönelik çok sert uyarılarda bulunmaktan da çekinmiyor.

NE DEDİLER: "Paris için doğru seçim, kendisi için değil. Çünkü kendini kulüpten daha önemli bir duruma soktu.

"Ve kulüp ona takımın anahtarlarını verdi. Ama sen asla bir kulüpten büyük değilsin.

"Bir çocuk güçlendiğinde kolayca para kazanabilir" dedi ve ekledi:

"Böylece ebeveynleri avukat, menajer, koç oluyorlar. Bir şeyden başka bir şeye dönüşüyorlar. Sorun da bu.

"İşte o zaman öz disiplininizi ve kim olduğunuzu kaybedersiniz. Bugün bu yeni nesil, yıldız olduklarını sanıyorlar.

"Gazetelerde konuşuyorlar. Sen kimsin? Kapa çeneni! Çalışıp disiplinli olmak oyuncuya kalmış."

DAHA FAZLASI: Ibrahimovic şöyle devam etti: "Mbappe'yi, bir insan olarak çok iyi tanımıyorum. Bir oyuncu olarak harika.

"Ama disiplini kaybettiğinizde kimliğinizi de kaybedersiniz. Zidane'ın Zidane olmasının bir nedeni var.

"Mbappe, onu taklit etmek mi istiyor? O halde, bunun için önüne bakmalı lazım ve daha fazla ilerlemeli."

BÜYÜK RESİM: Mbappe'nin geleceği, sözleşmesinin uzatılmasına rağmen spekülasyon konusu olmaya devam ediyor.

Forvet, Madrid'e gelecekteki bir transfer hamlesi için kapıyı açık bıraktı.

Ligue 1 şampiyonu, Mbappe'nin ocak ayında ayrılmak istediği yönündeki haberleri reddetmek zorunda kaldı.

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MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Yıldız oyuncu ve PSG takımı, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşacak ve H Grubu'nda en üst sırada yer almayı hedefleyecek.

PSG ve Benfica, maçların son turuna girerken 11 puanla grubun zirvesinde yer alıyor, ancak Ligue 1 ekibinin bir gol fazlası var.