Arsenal kadrosunda süre bulması kolay görünmeyen New York doğumlu oyuncu, gelecek sezon Serie A’da boy gösterebilir.

Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao ile yeni sözleşme imzalamayı henüz başaramayan Milan yönetimi hücum hattı için alternatif arayışını sürdürürken, öne çıkan isim bonservisi Arsenal’de olsa da kariyerini Ligue 1 takımlarından Reims’te sürdüren Folarin Balogun oldu.

New York doğumlu golcü bu sezon Reims formasıyla 30 lig maçına 18 gol sığdırmıştı.

Gabriel Jesus ve Eddie Nketiah kadroda olduğu sürece Mikel Arteta’nın forvet rotasyonunda yer alması oldukça zor görünen Balogun, Calciomercato’da yer alan habere göre Arsenal tarafından satılabilecek oyuncular arasında yer alıyor. Londra ekibi 21 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini ise en az 30 milyon euro olarak belirledi.

Leipzig'in de listesinde

Balogun’u izlemek için Reims maçlarına birkaç kez gözlemci gönderen kırmızı-siyahlı ekibin önümüzdeki haftalarda oyuncu için resmi teklifini iletmesi bekleniyor.

Stefano Pioli kadrosuna çok iyi uyum sağlayacağına inandığı genç oyuncuyu transfer dönemindeki önceliklerden biri olarak belirlerken, Bundesliga takımlarından Leipzig de Balogun’un menajeriyle şimdiden iletişime geçti.