Milan'ın eski yöneticisinin Hakan Çalhanoğlu itirafı kulübü karıştırdı

Milan’ın eski yöneticilerinden Massimiliano Mirabelli, Hakan Çalhanoğlu'nun Rossoneri'den ayrılık sürecini açıklığa kavuşturdu.

Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e transferi tepki toplamıştı

Mirabelli, milli oyuncuyu savundu

Milan'ın Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için uğraşmadığını söyledi

NE OLDU? Hakan Çalhanoğlu, 2021 yazında dört sezon formasını giydiği Milan'a Inter'e katılmak için veda etmişti. Milan'ın en dişli rakibine transfer olması Rossoneri taraftarlarının tepkisini çekmiş ve deneyimli orta saha oyuncusu eleştirilerin odağına yerleşmişti. Ancak Milan’ın eski yöneticilerinden Massimiliano Mirabelli, Çalhanoğlu ayrılığının perde arkasını ortaya çıkardı.

NE SÖYLENDİ? Tuttosport’a konuşan Massimiliano Mirabelli, Hakan Çalhanoğlu hakkında şunları söyledi: "Hakan Çalhanoğlu, Milan’a ihanet etmedi. Milan onu takımda tutmak için hiç uğraşmadı."

BÜYÜK RESİM: Hakan Çalhanoğlu'nun o dönem Milan’da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini belirten Mirabelli sözlerine şöyle devam etti: "Milan, Donnarumma ve Kessie’de de aynı hatayı yaptı. Milan’dan ayrılmak isteyen Hakan Çalhanoğlu değildi."

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SIRADA NE VAR? Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bir sonraki maçına 10 Şubat'ta Roma karşısında çıkacak. Ardından 16 Şubat'ta Salernitana'ya karşı oynayacaklar.