Milan'ın 'Bay Ego' lakaplı yıldızı Zlatan Ibrahimovic'den herkesi şaşırtan itiraf: "Egolu değilim"

Tecrübeli yıldız, yaptığı açıklamayla kendisini yakından tanıyanları bile hayrete düşürecek.

NE OLDU? 41 yaşındaki Ibrahimovic, her zaman kendini anlatmaktan mutlu olur, ancak bunun nedeni kendi yeteneğine olan sarsılmaz inancıdır.

Hollanda, İtalya, Fransa ve İngiltere'de bu iddialarını destekleyen kupa zaferleri yaşadı.

Ancak Ibrahimovic, her zaman bir takım oyuncusu olduğunu ve kolektif bir davanın iyiliğini her türlü kişisel hırsın önüne koymaya devam edeceğini belirtmek istiyor.

NE SÖYLEDİLER: Son Serie A şampiyonu AC Milan'ın tarih kitaplarında yer alan Ibrahimovic, Milan TV'ye şunları söyledi:

"Ben her şekilde yardım etmek isteyen biriyim, çok fazla şey isteyen ve her şeyi kendisi yapmak isteyen birisi değilim. Büyük bir egom yok.

"Takım arkadaşlarımın gelişmesine yardımcı olmak, başarılı olmak ve ne yaptığımızı anlamak için her şeyimi vermek için Milan'dayım.

"Bu bir fedakarlık, sıkı bir çalışma ve bunu sadece zaman geçirmek için yapmıyoruz. Bir asist yaptığınızda, gol atmak kadar önemlidir. Yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum.”

Ibrahimovic, Milan'ın zengin tarihindeki en yaşlı asist yapan oyuncu olduğunu da sözlerine ekledi:

"Bu küçük yaşlı adamlar için bir rekor, ama kendimi genç hissediyorum! Benim için önemli olan maçı kazanmak, takıma yardımcı olmak için her şeyi yaparım. Bunu en yaşlı olarak yaptığımda, daha keyifli oluyor."

BÜYÜK RESİM: Tecrübeli forvet, 2022-23 sezonunda henüz Milan ile maça çıkamadı. Dizinden ameliyat olan Ibrahimovic, son maçını 22 Mayıs'ta oynamıştı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SIRADAKİ NE? Ibrahimovic, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor ve Milan'ın 4 Ocak'ta Salernitana mücadelesinde yeniden aksiyon almayı umacak.