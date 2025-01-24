Milan’ın 30 milyon euroya transfer edeceği yeni forveti netleşti

Feyenoord'un Meksikalı forveti Santiago Gimenez, Milan'a transfer olabileceğine dair sosyal medyada bir ipucu verdi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Gimenez, kısa süre önce Instagram'da Serie A devini takip etmeye başladı.

Bu sezon Feyenoord formasıyla Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere toplamda 18 maçta 15 gol atan Gimenez, Milan'ın ocak ayı için transfer listesinde bir numaralı hedef konumunda. Milan'ın yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao, hücum hattını güçlendirmek istiyor ve Meksikalı forvet bu planın önemli bir parçası olabilir.

milan'ın bütçesi ve transfer planları

Milan'ın, Gimenez için en az 30 milyon euro teklif yapması gerektiği belirtiliyor. Ancak kulübün, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısıyla birlikte kasasına ekstra 14 milyon euro ekleyerek bu transferi gerçekleştirme şansını artırdığı söyleniyor.

Ayrıca Gimenez'in İtalyan pasaportuna sahip olması, transferin kolaylaşmasında önemli bir etken olabilir. Feyenoord'la etkileyici bir performans sergileyen genç forvet, Milan'ın Serie A'da ve Avrupa'daki iddialarını artırma potansiyeline sahip.