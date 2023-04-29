İtalyan devi son dönemde yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Rafael Leao’yu yeni sözleşme için ikna etti.

Şampiyonlar Ligi’nde adını son dört takım arasına yazdıran Milan’da gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rafael Leao’nun kontrat problemi nihayet çözüme kavuşuyor.

Portekizli yıldızla bir süredir yeni sözleşme görüşmelerinde bulunan Milan’ın başarılı oyuncuyu sonunda ikna ettiği ve Leao’nun gelecek hafta kontratını resmen uzatacağı öne sürüldü.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Leao ve Milan yönetimi Perşembe günü yapılan toplantıda uzlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncu gelecek sezon sonunda bitecek mevcut kontratında yılda 1,5 milyon euro kazanıyordu.

Sporting Lizbon ile anlaşmak

Habere göre Leao yeni kontratıyla beraber önümüzdeki beş yıl boyunca yılda 7 milyon euro kazanacak ve gelirinde büyük bir artış olacak.

Yıllık ücretine ek olarak 2 milyon euroluk imza bonusu alacak olan Leao’nun Sporting’e ödemesi gereken 22 milyon euroluk tazminatın da Milan yönetimi tarafından ödenmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi Leao altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon ile olan kontratını feshettikten sonra 16,5 milyon euroluk tazminata mahkum olmuş, bu bedel zamanla faizlerle beraber 22 milyon euroya yükselmişti.