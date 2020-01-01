Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor
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Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz sezon; özellikle pandemi sonrası gösterdiği performans Milan yöneticilerini harekete geçirdi.
Corriere dello Sport'un haberine göre İtalyan ekip, 26 yaşındaki milli futbolcunun 2021'de sona erecek olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak istiyor.
Bunun yanı sıra 2.5 milyon euro olan maaşını 3 milyon euro'ya yükseltmeyi planlıyor.
Çalhanoğlu, geride kalan sezonda toplamda 38 resmi karşılaşmada forma giyip 11 gol attı ve 9 asist yaptı.