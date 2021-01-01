Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu rakibine kaptırıyor

Milan ile henüz sözleşme yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu için Juventus devreye girdi.

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Milan, milli oyuncuya yıllık 4 milyon euro teklif ediyor ancak, Hakan Çalhanoğlu sabit 5 milyon euro maaş da ısrar ediyor.

Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki pazarlıklar çıkmaz yola doğru giderken, yıldız oyuncuya teklifler de gelmeye başladı.

Juventus, Arsenal ve Chelsea...

Sky Sports Italia'da yer alan habere göre, sezon sonunda serbest kalacak olan Hakan Çalhanoğlu'na bir diğer Serie A ekibi Juventus talip oldu.

Kadrosunda bir başka milli oyuncu Merih Demiral'ı bulunduran siyah - beyazlılar bu transferi ciddi şekilde düşünüyor.

Juventus'un dışında Premier Lig'den de Hakan Çalhanoğlu'na teklifler geliyor. Özellikle Arsenal ve Chelsea, Juventus'un teklifi kadar iyi olmasa da Hakan Çalhanoğlu'na birer teklif sunacaklar.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Serie A'da 24 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol atarken 9 da asist yaptı. Yıldız oyuncu tüm kulvarlarda ise 34 maçta 7 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.