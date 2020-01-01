Milan, Fenerbahçe'nin Rodriguez teklifini bekliyor

Limit artırımı için federasyondan olumlu yanıt alan Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için Milan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

, Futbol Federasyonu'nun harcama limiti kararının ardından sol bek transferi için kolları sıvadı.

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Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sarı lacivertli ekip, 'da forma giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katmak için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibi, birçok takımın kadrosuna katmak istediği Rodriguez'in geleceğine yönelik son kararı vermek için Fenerbahçe'den gelecek resmi teklifi bekliyor.

Uzun yıllar ekiplerinden 'u formasını giyen 27 yaşındaki Rodriguez, 2017 yazında transfer olduğu Milan'da bu sezon yalnızca beş maça çıktı.